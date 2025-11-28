PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor'a UEFA'dan müthiş gelir!

Samsunspor, ligdeki galibiyet ve beraberliklerle birlikte UEFA'dan toplam 4 milyon 503 bin euro gelir elde etti.

Giriş Tarihi:
Samsunspor'a UEFA'dan müthiş gelir!

UEFA Konferans Ligi'nde sezona damga vuran Samsunspor, 4. hafta maçında Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Konferans Ligi'nde 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla lider konumda olan Samsunspor, UEFA'dan ciddi bir rakamı da kasasına koydu.

3.17 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ayakbastı olarak 3.17 milyon euro gelir elde etmişti.

LİG AŞAMASINDA 1 MİLYON 333 BİN EURO

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı, ikinci maçında sahasında Dinamo Kiev'i, üçüncü maçta yine sahasında Hamrun'u mağlup etmiş, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Breidablik ile berabere kalarak toplam 1 milyon 333 bin euro geliri cebine koydu.

TOPLAM GELİR 4 MİLYON 503 BİN EURO

Böylece Samsunspor'un Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda UEFA'dan elde ettiği toplam gelir 4 milyon 503 bin euroyu gördü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
Trendyol
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Sahte e-imza dolandırıcılığında 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
Türk telekom
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!