TRT 1 Türkiye basket maçı canlı izle! Türkiye-Bosna Hersek maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi?
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’i gümüş madalya ile tamamlayarak büyük bir gurur yaşattı. Taraftarlar, “Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. Peki Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta başlıyor? İşte canlı yayın bilgileri…
12 Dev Adam, organizasyondaki ilk sınavında Bosna Hersek karşısına çıkmaya hazırlanırken, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki Türkiye-Bosna Hersek maçı bugün saat kaçta? İşte TRT 1 canlı maç izleme bilgileri…
TÜRKİYE–BOSNA HERSEK BASKETBOL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
A Milli Takımın FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki Bosna Hersek mücadelesi bugün, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak müsabaka için hazırlıklar tamamlandı.
TÜRKİYE–BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki FIBA Dünya Kupasi Elemeleri maçı, S Sport Plus, TRT 1, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.
FIBA 2027 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
FIBA 2027 Dünya Kupası, 27 Ağustos -12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da gerçekleştirilecek. Turnuvanın eleme aşamasına ilişkin kura çekimi ise Doha'da yapıldı.
TÜRKİYE'NİN GRUP DURUMU
A Milli Basketbol Takımı, kura çekimine 4. torbadan katılarak C Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı. Gruptaki rakipleri şöyle:
Sırbistan
A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya / İsviçre / Ukrayna)
A MİLLİ TAKIMIN ELEME FİKSTÜRÜ
27 Kasım 2025 Perşembe
Türkiye – Bosna Hersek
30 Kasım 2025 Pazar
A Ön Eleme Grubu İkincisi – Türkiye
27 Şubat 2026 Cuma
Sırbistan – Türkiye
2 Mart 2026 Pazartesi
Türkiye – Sırbistan
2 Temmuz 2026 Pazar
Bosna Hersek – Türkiye
5 Temmuz 2026 Çarşamba
Türkiye – A Ön Eleme Grubu İkincisi