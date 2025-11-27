Roland Sallai'nin cezası açıklandı
Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın Macar yıldızı Roland Sallai’nin cezası belli oldu. PFDK, tecrübeli futbolcuya iki maç men cezası verdi.
Giriş Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Roland Sallai'nin rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi kapsamında iki resmi müsabakadan men edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
SALLAI'NİN KAÇIRACAĞI KARŞILAŞMALAR
28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.