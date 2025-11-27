PODCAST CANLI YAYIN

Roland Sallai'nin cezası açıklandı

Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaray’ın Macar yıldızı Roland Sallai’nin cezası belli oldu. PFDK, tecrübeli futbolcuya iki maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Roland Sallai'nin rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi kapsamında iki resmi müsabakadan men edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Roland Sallai'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

SALLAI'NİN KAÇIRACAĞI KARŞILAŞMALAR

28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ve 5 Aralık Cuma günü Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

