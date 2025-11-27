Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, stoper takviyesi için daha önce çok istediği bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...
Yaz aylarında kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde şampiyonluk adımlarını atmak üzere kolları sıvadı. Yönetim, Okan Buruk'tan gelen raporla birlikte takviyelerini yapmak amacıyla temaslarını sıklaştırdı.
GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN EDERSON AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde önemli değerlendirmelerde bulundu.
Özbek, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Çaykur Rizespor–Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli kaleci Ederson hakkında da açıklama yaptı.
"TFF'NİN KONUSU, ÖRNEKLERİ VAR"
Başkan Özbek, Brezilyalı file bekçisiyle ilgili olarak, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." ifadelerini kullanarak sürecin federasyon tarafından yürütüleceğini belirtti.
DERBİNİN DÜDÜĞÜ YASİN KOL'DA
Süper Lig'in 14. haftasında büyük heyecanla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçta düdüğün Yasin Kol'da olacağını duyurdu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi yapılan atama, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
Maçta Yasin Kol'un yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi. Hakem kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte derbinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
ICARDI HAKKINDA ÇARPICI İDDİA
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, tecrübeli golcü hakkında dikkat çeken bir iddia paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, yaşadığı ağır sakatlığın ardından beklenen seviyeye ulaşamadığı için eleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyette sergilediği performans da gündem yarattı. Arjantinli golcünün özel yaşamıyla ilgili tartışmalar da eleştirileri artırdı.
ARJANTİNLİ GAZETECİDEN SES GETİREN AÇIKLAMA
Juan Etchegoyen, Mauro Icardi'nin Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın yorumları nedeniyle tepki gösterdiğini öne sürdü. Etchegoyen, yıldız futbolcunun söz konusu açıklamalar sonrası sinirlenerek Başkan Dursun Özbek ile görüşme talep ettiğini ifade etti.
"AÇIKLAMA TALEP ETTİ"
Etchegoyen, "Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ilişkiler iyi değil. Bir Türk yetkilinin yönetim kurulu toplantısında yaptığı eleştiriler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Icardi, Arjantin dönüşü antrenmana geldiğinde oldukça öfkeliydi ve hakkında yapılan yorumlar için açıklama istedi." dedi.
ÖZBEK İLE TEMAS KURDU
Arjantinli gazeteci, Icardi'nin Turcan Bolayır'ın sözlerini Buenos Aires'teyken öğrendiğini ve doğrudan Başkan Dursun Özbek'e mesaj gönderdiğini aktardı. Etchegoyen, "Mauro, kendisine yönelik ifadeler nedeniyle hem üzgündü hem de kızgındı. Bu kişi onun fiziksel durumuna dair ağır yorumlar yapmıştı. Icardi, açıklama talep etti ve başkan da Türkiye'ye döndüğünde görüşeceklerini söyledi. Toplantı gerçekleşti ancak yüz yüze mi yoksa görüntülü görüşmeyle mi yapıldığı belirtilmedi. Başkan, Mauro'nun geçen yıl sergilediği ve düzeltmesi gereken bazı davranışları hatırlatarak söylenenleri gerekçelendirdi." açıklamasını yaptı.
YAPAY ZEKA GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADERİNİ HESAPLADI
Football Meets Data'nın yayımladığı yeni yapay zeka tahminleri, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki muhtemel sıralaması ve play-off ihtimaline dair dikkat çekici veriler ortaya koydu. Modellemeye göre sarı-kırmızılılar, sezonu 17. sırada tamamlama ihtimali en yüksek takımlar arasında yer alıyor.
PLAY-OFF İHTİMALİ YÜZDE 93 OLARAK HESAPLANDI
Yapay zeka platformunun analizine göre Galatasaray'ın play-off turuna kalma ihtimali yüzde 93 olarak belirlendi. İlk 8'e girerek doğrudan son 16'ya yükselme olasılığı ise yalnızca yüzde 4 seviyesinde görünüyor. Bu tablo, sarı-kırmızılı ekibin yoluna büyük olasılıkla play-off aşamasıyla devam edeceğini ortaya koyuyor.
GALATASARAY 14. SIRADA VE SERİSİ BOZULDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında 5. hafta tamamlanırken Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak üç maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Okan Buruk'un ekibi, geride kalan 5 haftada topladığı 9 puanla genel sıralamada 14. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalan üç haftada Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.
8. HAFTA TAHMİN TABLOSU YAYIMLANDI
Football Meets Data'nın açıkladığı tahmini puan tablosunda, tüm takımların 8. hafta sonunda hangi sıralarda yer alabileceğine dair simülasyon sonuçları paylaşıldı. Analizde, takımların iç saha-deplasman performans trendleri, kadro değerleri, form grafikleri ve maç başı gol beklentisi gibi yüzlerce veri seti kullanıldı. Model, Galatasaray'ın puan ortalaması ve kalan fikstürü dikkate alındığında lig etabını 17. sırada bitirme ihtimalinin öne çıktığını hesapladı.
MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ: NEWCASTLE VE TOTTENHAM
Tahmine göre Galatasaray'ın lig aşamasını 17. sırada tamamlaması durumunda play-off turundaki muhtemel rakipleri Premier Lig ekipleri Newcastle United veya Tottenham Hotspur olacak. Her iki takım da yüksek tempolu oyun yapılarıyla bilinirken, sarı-kırmızılıların bu turda son derece zorlu bir eşleşmeyle karşılaşması bekleniyor.
İLK 8'İN FAVORİLERİ BELLİ OLDU
Yapay zeka modellemesi, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını ilk 8 içerisinde tamamlama ihtimali en yüksek takımları da sıraladı. Listeye göre turnuvanın en büyük favorileri Arsenal, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester City ve Borussia Dortmund olarak öne çıktı. Bu takımlar, güçlü kadro yapıları ve form seviyeleriyle doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali en yüksek kulüpler olarak gösterildi.
GALATASARAY'DA OSIMHEN İÇİN DEV TALİP İDDİASI
Fenerbahçe derbisine hazırlanırken devre arası planlamasını da sürdüren Galatasaray hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e Real Madrid ve Barcelona'nın ardından bir dünya devinin daha ilgi gösterdiği öne sürüldü.
DERBİ ÖNCESİ TÜM DİKKAT FENERBAHÇE MAÇINDA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilen Galatasaray, son 8 hedefinden uzaklaştı. Okan Buruk yönetimindeki takım, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine yoğunlaşmış durumda. Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlanan sarı-kırmızılılarda eksikler için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
PSG'DEN OSMIHEN HAMLESİ İDDİASI
Bu süreçte Galatasaray'ın devre arası planlamasıyla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Soccernet.ng'nin haberine göre, bir dönem Galatasaray'da görev yapan PSG yöneticisi Luis Campos'un, Luis Enrique'yi klasik santrforla oynama konusunda ikna ettiği belirtildi. Enrique'nin uzun süredir tercih etmediği bu oyun yapısına dönüş için Campos'un Osimhen görüşmelerinin hızlandırılmasına onay aldığı aktarıldı.
CAMPOS VE OSIMHEN GEÇMİŞTE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI
Haberde, Luis Campos'un Lille döneminde Osimhen ile çalıştığı ve Nijeryalı golcüyü Fransız ekibine transfer eden isim olarak öne çıktığı da vurgulandı. Ayrıca Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu sezon sonuna kadar bırakmak istemediği, ancak 100 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edebileceği değerlendirildi.
BARCELONA VE REAL MADRID DE TAKİPTE
Daha önce sezon sonunda Robert Lewandowski ile yollarını ayırması beklenen Barcelona'nın Osimhen'le ilgilendiği ifade edilmişti. Benzer şekilde, Vinicius Jr.'ın Xabi Alonso ile yaşadığı gerilim nedeniyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmamasının Real Madrid'i de Osimhen'e yönelttiği bildirildi. Xabi Alonso'nun hücum hattında yeni bir yapılanma düşündüğü, Mbappé'yi yeniden sol kanatta kullanıp ileri uca saf bir forvet olarak Osimhen'i yerleştirmeyi planladığı kaydedildi.
OSIMHEN'İN İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yapan Victor Osimhen, 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde, 3'ü Trendyol Süper Lig'de olmak üzere 9 gol attı.
GALATASARAY'DAN STOPERE DEV HAMLE
Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken savunma hattı için önemli bir hamleye hazırlanıyor. İspanyol basınından Fichajes'in iddiasına göre sarı-kırmızılı ekip, Zenit forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Nino için resmi teklife hazırlanıyor. Yönetimin, oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla kararlı bir şekilde süreci ilerlettiği belirtildi.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA
Haberde, Galatasaray'ın Nino için 15 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığı bilgisi öne çıktı. Zenit'in bu teklife sıcak baktığı ve Brezilyalı savunmacının Avrupa'da üst seviyede rekabet edebileceği bir takıma transfer olmaya istekli olduğu ifade edildi. Teklifin devre arası transfer penceresi açıldığında resmi sürece dökülmesi bekleniyor.
NINO'NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Brezilyalı savunmacı, Zenit ile bu sezon çıktığı 15 maçta istikrarlı bir görüntü sergiledi. Hücuma katkı anlamında 1 asist üreten Nino, daha çok fiziksel gücü, hava toplarındaki hâkimiyeti, ikili mücadele sertliği ve geriden oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor. Avrupa'da birçok takım tarafından takip edilen Nino'nun yüksek pas yüzdesi ve savunma liderliği, Galatasaray'ın ilgisini artıran faktörler arasında gösteriliyor.
GALATASARAY'IN SAVUNMA PLANI ŞEKİLLENİYOR
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un, savunma hattını güçlendirecek bir takviyeye sıcak baktığı biliniyor. Victor Nelsson'un form dalgalanmaları, Davinson Sánchez'in yoğun maç temposu ve kadro derinliği ihtiyacı, Galatasaray'ın devre arasında stoper transferi için harekete geçmesine neden oldu. Nino'nun transfer edilmesi durumunda takım savunmasının önemli ölçüde güçlenebileceği ifade ediliyor.
GEÇMİŞTE FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Nino'nun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı stoperi transfer gündemine almış ancak Zenit'in yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmeler ilerlememişti. Oyuncunun yeniden Türkiye'den bir kulüple anılması, dikkatleri tekrar üzerine çekti.
SÜREÇ DEVRE ARASINA DOĞRU HIZLANACAK
Galatasaray cephesinden transfer iddiasına dair resmi bir açıklama yapılmasa da kaynaklar, sürecin devre arası transfer dönemine doğru hız kazanacağını belirtiyor. Zenit'in 15 milyon Euro'luk teklife olumlu yaklaşması, sarı-kırmızılıların bu transferi bitirme ihtimalini artırıyor.