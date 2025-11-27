Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda

DERBİNİN DÜDÜĞÜ YASİN KOL'DA Süper Lig'in 14. haftasında büyük heyecanla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçta düdüğün Yasin Kol'da olacağını duyurdu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi yapılan atama, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Maçta Yasin Kol'un yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi. Hakem kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte derbinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ICARDI HAKKINDA ÇARPICI İDDİA Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, tecrübeli golcü hakkında dikkat çeken bir iddia paylaştı. Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, yaşadığı ağır sakatlığın ardından beklenen seviyeye ulaşamadığı için eleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyette sergilediği performans da gündem yarattı. Arjantinli golcünün özel yaşamıyla ilgili tartışmalar da eleştirileri artırdı.

ARJANTİNLİ GAZETECİDEN SES GETİREN AÇIKLAMA Juan Etchegoyen, Mauro Icardi'nin Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın yorumları nedeniyle tepki gösterdiğini öne sürdü. Etchegoyen, yıldız futbolcunun söz konusu açıklamalar sonrası sinirlenerek Başkan Dursun Özbek ile görüşme talep ettiğini ifade etti.

"AÇIKLAMA TALEP ETTİ" Etchegoyen, "Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ilişkiler iyi değil. Bir Türk yetkilinin yönetim kurulu toplantısında yaptığı eleştiriler sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Icardi, Arjantin dönüşü antrenmana geldiğinde oldukça öfkeliydi ve hakkında yapılan yorumlar için açıklama istedi." dedi.