Ferencvaros nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros hangi ligde oynuyor?

Ferencvárosi Torna Club, uzun geçmişe sahip Macar futbolunun en önemli temsilcilerinden biri. 1899'da Budapeşte'de kurulan yeşil-beyazlı ekip, sadece tarihiyle değil, başarılarıyla da ülke spor kültürünün temel taşlarından biri olarak görülüyor.

(Sosyal Medya)

Macaristan'ın en çok şampiyonluk yaşayan kulüplerinden biri olması, Ferencvaros'un yıllar içinde nasıl bir istikrar yakaladığını ortaya koyuyor.

Kulübün Avrupa kupalarında gösterdiği performans, onu uluslararası arenada da tanınır hale getiren en önemli unsurlardan biri. Fenerbahçe ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde özellikle sosyal medya platformlarında kulübün kimliğine dair merakın artması bu yüzden sürpriz değil.