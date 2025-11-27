PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Ederson savunması

Fenerbahçe Yönetimi, PFDK'ya sevk edilen Ederson için kapsamlı savunmasını TFF'ye sundu. Sarı-lacivertli yönetim sevkin olabileceğini öngörerek detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Ederson savunması
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ederson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

F.BAHÇE'DE KAPSAMLI SAVUNMA

Brezilyalı kaleci, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen kaleci Ederson için Fenerbahçe son derece kapsamlı bir savunma hazırladı.


GÖRÜNTÜLER SUNULDU

Sarı-lacivertli yönetim sevkin olabileceğini öngörerek detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi. Ederson'un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir çalışma hazırlanıp sunulduğu belirtildi.

