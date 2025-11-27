Dursun Özbek'ten Ederson sözleri!





"GEREKLİ ATAMA YAPILACAKTIR"



Fenerbahçe derbisi ve hakem konusuna değinen Özbek, "Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum." sözlerini sarf etti.



Derbi öncesi atmosferle alakalı da konuşan Özbek, "Derbi atmosferi biraz sakin geçiyor, öyle olması da gerekli. Toplumu germeye gerek yok. Uzun lig maratonun bir maçı, çok uzun bir yol var. İki büyük kulübün büyük kitlesi var, buna hiç gerek yok. Bu seviyede olması sevindirici." dedi.