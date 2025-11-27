PODCAST CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Ederson sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edilen Ederson için TFF'yi işaret etti. Özbek ayrıca Fenerbahçe derbisi ve dev maçın hakemiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Dursun Özbek'ten Ederson sözleri!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0'lık yenilgiye değinen Özbek, "U.S Gilloise maçını etkileyen bazı parametreler var. Millî maçlardan sonra yaşanan sakatlık süreçleri sonuçta etkili oldu. Çok sayıda millî oyuncu olması böyle problemleri ortaya çıkarabiliyor." dedi.



"GEREKLİ ATAMA YAPILACAKTIR"

Fenerbahçe derbisi ve hakem konusuna değinen Özbek, "Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum." sözlerini sarf etti.

Derbi öncesi atmosferle alakalı da konuşan Özbek, "Derbi atmosferi biraz sakin geçiyor, öyle olması da gerekli. Toplumu germeye gerek yok. Uzun lig maratonun bir maçı, çok uzun bir yol var. İki büyük kulübün büyük kitlesi var, buna hiç gerek yok. Bu seviyede olması sevindirici." dedi.



"EDERSON KONUSU TFF'NİN İŞİ"

PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson sorusuna da yanıt veren Dursun Özbek, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
CANLI | Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan ilk ziyaret Türkiye'ye!
İdefix
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Ankara’dan GKRY ve Lübnan arasındaki MEB anlaşmasına sert uyarı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Firari Cem Uzan Fransa’dan Türkiye’ye karşı açtığı 20 davayı kaybetti! Hesaplarına ve hisselerine el konuldu
Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti