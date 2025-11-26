Robbie Keane'den Fenerbahçe açıklaması! "Rakibimiz çok güçlü"

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ferencvaros’ta teknik direktör Robbie Keane, mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kritik karşılaşma öncesi konuşan Keane, sarı-lacivertli ekibin gücüne dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Macaristan ekibi Ferencvaros'ta teknik direktörü Robbie Keane, sarı-lacivertli takımın çok güçlü olduğunu ancak buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İrlandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımla çok sert bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Avrupa'da 3 maç kazandık. Bu biraz motivasyon sağladı. Bu karşılaşmaya hazırız. Fenerbahçe'nin kilit oyuncularının yerine de çok iyi oyuncular oynuyor. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık." diye konuştu.

"KEŞKE TEKRAR FUTBOLCU OLSAM"

Türk taraftarların statta oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden 44 yaşındaki antrenör, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Keane, maçın önemine değinerek, şunları kaydetti: "Maç kaybedebiliriz ama çalışıyoruz. Yarınki maç çok önemli. Aynı hataları yapmamak adına muhteşem taraftarların karşısında en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz."

JOSE MOURINHO İÇİN AÇIKLAMA

Robbie Keane, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun en iyi antrenörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Şu an olduğu yerde çok başarılı. Keşke karşılaşabilseydik. Tedesco da kendi görevini harika yapıyor." dedi.

