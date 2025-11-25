Gözler bu dev karşılaşmada: Jake Paul–Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saati belli mi?
Boks dünyasının nabzını hızlandıran Jake Paul-Anthony Joshua karşılaşması için takvim netleşti. Sosyal medyadan profesyonel ringlere uzanan sıra dışı kariyeriyle dikkat çeken Jake Paul, iki kez dünya ağır sıklet şampiyonu olan Anthony Joshua ile yılın en çok konuşulacak maçında ringe çıkacak.
Birbirine zıt kariyer çizgilerine sahip iki ismin mücadelesi yılın en yüksek hasılat beklentilerinden birini şimdiden oluşturmuş durumda.
Küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alınan bu dev organizasyon, Türkiye'deki izleyiciler tarafından da aynı platform üzerinden canlı izlenebilecek. Mücadele 19 Aralık'ta Miami'de gerçekleştirilecek. Saat konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Türkiye ile Miami arasındaki fark göz önüne alındığında yayının sabaha karşı başlaması bekleniyor.
Karşılaşmanın 19 Aralık Cuma gecesi start alıp, Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi sabahı ekranlara gelmesi öngörülüyor.
Hasılat Rekoruna Koşabilir
Etkinliğin toplam gelirinin yaklaşık 150 milyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Boks tarihine geçebilecek bu dev hasılat, organizasyonu yılın en büyük spor etkinliklerinden biri haline getirdi.
Sporcuların Kazancı Dudak Uçuklatıyor
İki boksöre toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret verileceği belirtiliyor. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizatör Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki rolü sayesinde gelir paketinin 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine çıkabileceği konuşuluyor.
Paul'un Yükselişi: Tyson'ı da Mağlup Etmişti
Jake Paul, Kasım 2024'te efsane Mike Tyson'ı yenerek büyük ses getirmiş, haziranda ise Julio Cesar Chavez Jr'ı oylama sonucunda mağlup etmişti. Bu nedenle yaklaşan karşılaşmayı bir "hesaplaşma günü" olarak tanımlıyor.
"Kazandığımda Tüm Şüpheler Ortadan Kalkacak"
Profesyonel kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunan Paul, Joshua karşılaşmasına ciddi bir iddiayla çıkıyor. "Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü" sözleriyle dikkat çeken Paul, şu ifadeleri kullandı:
"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."
Rakibine seslenmeyi de ihmal etmeyen Paul, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" diyerek meydan okudu.