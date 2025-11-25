Gözler bu dev karşılaşmada: Jake Paul–Anthony Joshua boks maçı ne zaman, saati belli mi?

Jake Paul, Kasım 2024'te efsane Mike Tyson 'ı yenerek büyük ses getirmiş, haziranda ise Julio Cesar Chavez Jr'ı oylama sonucunda mağlup etmişti. Bu nedenle yaklaşan karşılaşmayı bir "hesaplaşma günü" olarak tanımlıyor.

İki boksöre toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret verileceği belirtiliyor. Jake Paul 'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizatör Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki rolü sayesinde gelir paketinin 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine çıkabileceği konuşuluyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)

"Kazandığımda Tüm Şüpheler Ortadan Kalkacak"

Profesyonel kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunan Paul, Joshua karşılaşmasına ciddi bir iddiayla çıkıyor. "Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü" sözleriyle dikkat çeken Paul, şu ifadeleri kullandı:

"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."

Rakibine seslenmeyi de ihmal etmeyen Paul, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" diyerek meydan okudu.