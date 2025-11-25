Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'da kritik Saint-Gilloise maçına çok kısa süre kala Osimhen sorusu yanıt buldu.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen ve Okan Buruk'a 'Bu maçta oynamak istiyorum' diyen süper yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor.