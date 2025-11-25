Galatasaray'a Osimhen müjdesi
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Saint-Gilloise sınavında kadroda olacak.
Galatasaray'da kritik Saint-Gilloise maçına çok kısa süre kala Osimhen sorusu yanıt buldu.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen ve Okan Buruk'a 'Bu maçta oynamak istiyorum' diyen süper yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor.
A Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; son karar verildi. Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kulübede olacak.
26 yaşındaki yıldız dünkü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü.
Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koydu.