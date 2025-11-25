PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü!

Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda skor yükünü Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri çekiyor... Üç oyuncu, 21 gol atarken, 5 asistlik de katkı sağladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü!
Fenerbahçe, Rize'de muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, özellikle ikinci yarıda sergilenen performans taraftarlardan tam not aldı.

İlk 11'de başlayan isimlerin yanı sıra sonradan oyuna giren oyuncular da skora katkı sağladı. Duble yapan Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bir maçta ilk kez iki gol attı. İspanyol yıldız, böylece sarı-lacivertli forma altında gol sayısını 6'ya çıkardı. Son haftalarda kanaryanın gol yükünü çeken Marco Asensio'nun 2 de asisti bulunuyor.

EN-NESYRI 8 GOL KAYDETTİ

Sarı-lacivertlilerde sadece Marco Asensio değil, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri de gollerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız, Rize deplasmanında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı. Sonradan oyuna girip fileleri havalandıran Youssef En-Nesyri de bu sezonki 8'inci sayısını kaydetti. Üç isim, 2025-26 sezonunda Fenerbahçe'nin attığı gollerin 21'ine imza attı. Marco Asensio, Talisca ve En-Nesyri'nin toplamda 5 de asisti bulunuyor. Üç isim de taraftarlardan büyük övgü aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
D&R E-Ticaret
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Sosyal medya fenomenlerinin gizli reklam oyununa son! Yeni düzenleme geliyor
TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar