Asensio İspanya'da manşetlerde

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçı, İspanyol basınında da gündeme oturdu. İspanya Milli Takımı oyuncusu Marco Asensio'nun maçta 2 golle geri dönüşün baş mimarı olması ve özellikle attığı ikinci gol Marca ve AS'ta manşetlere çıktı.

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçı, İspanyol basınında da gündeme oturdu.

İspanya Milli Takımı oyuncusu Marco Asensio'nun maçta 2 golle geri dönüşün baş mimarı olması ve özellikle attığı ikinci gol Marca ve AS'ta manşetlere çıktı.



"HALA DURDURULAMAZ BİRİ"

Marca, "Asensio hala durdurulamaz biri" manşetini attı. Haberin devamında "Türkiye'de oynadığı son 9 maçta 6 gol atan Asensio, performansının zirvesine ulaştı. Hatlar arasında özgürce oynayan ve özgüven kazanan Asensio, takımının en kritik oyuncusu haline geldi. Türk futboluna transferi riskliydi ve daha fiziksel bir lig kolay değildi. Ancak zaman Marco'yu haklı çıkardı." denildi.

Madrid merkezli gazetede, "Asensio, Fenerbahçe'nin rekabet seviyesini yükseltti. Kulübün yıldızı oldu. Taraftarın kalbini kazandı. Tüm Fenerbahçeliler, Asensio'nun kendilerini şampiyonluğa götürmesini bekliyor." yazıldı.



"ZAFERİN MİMARI"

AS ise "Fenerbahçe'nin zaferinin mimarı Asensio" manşetini attı ve "Takımını üst üste 5. galibiyete götürdü." denildi.

Haberin devamında "Asensio takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı. Marco, 65. dakikada muhteşem bir golle takımını öne geçirdi. Golü alışılmadıktı. Spektaküler bir teknikle top kalecinin çıkaramayacağı bir yere gitti." ifadeleri yer aldı.

