Beşiktaş Dolmabahçe'de kazanmayı unuttu

Sezonun başında ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor karşılaşmalarından aldığı 3 galibiyetle 9 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, sonrasında Dolmabahçe'de istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki bu iyi başlangıcın ardından taraftarının önünde çıktığı maçlarda kötü bir seriye imza attı. Ev sahibi olduğu karşılaşmalarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak sahasında 3 maçtır galibiyet elde edemedi.