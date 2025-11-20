Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? TAKVİM açıklıyor

YENİ TARTIŞMA BAŞLADI Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. Bu açıklama sonrası farklı bir gündem ortaya çıkarken, Nijeryalı yıldızın ne zaman sahalara döneceği tartışılmaya başlandı.

Victor Osimhen (AA)

KOPSA 3 AY YOKTU!

Takvim'e konuşan Prof. Dr. Mehmet Erdil, "Hamstring yaralanmaları çok sık görülen yaralanmalar. Bu tip sakatlıklarda evreleme sistemi vardır ve bu evreler oyuncunun dönüş süresini belirler. Orta düzeyde dönüş süresi 2-4 haftayı bulabilir. 3. evre olan tam yırtık ve kopmalarda ise iyileşme süresi 12 haftayı bulabilir. Fenerbahçe maçında sahalara dönebilir ama tam iyileşmeden oynaması daha büyük bir sakatlığa yol açabilir. Zaten Yener bey de böyle büyük bir riski almayacaktır" ifadesini kullandı. Osimhen'in Gençlerbirliği ve Union SG maçlarında kesin olarak oynamayacağı, derbiye yetişme şansının da düşük olduğu belirtiliyor.