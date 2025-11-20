Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!

Final maçlarının ev sahipliği ise kura ile belirlenecek.

Yarı finallerde seri başı takımlar, yani 1. ve 2. torbadakiler, iç sahada oynayacak. Bu nedenle ilk maç Türkiye'de oynanacak.

Deniz Gül (AA)

EŞLEŞME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Toplam 16 takım, 4'erli 4 gruba ayrılacak. Her grupta torbalardan gelen takım, 4. torbadaki bir ülke ile torbadaki takım ise 3. torbadaki bir ülke ile

eşleşecek.

26 Mart 2026'da tek maç usulü yarı final ve 31 Mart 2026'da ise tek maç usulü final oynanacak. Yarı finali kazananlar finale yükselecek. Finali kazanan takımlar ise Dünya Kupası bileti alacak.