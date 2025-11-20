Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!

Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda boy gösteren Milli takımımızda yeni hedef Amerika. 2026'daki turnuvada yer almak isteyen Vincenzo Montella ve öğrencileri, E grubunu ikinci sırada bitirerek play-off turuna yükseldi ve rakibini bekliyor.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off biletini resmen cebine koydu. İspanya deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından tüm gruplarda maçlar sona erdi ve play-off torbaları kesinleşti. Millilerimizin olası rakipleri de netleşmiş durumda.
Kura çekimi 15.00'te başlayacak.
PLAY-OFF TORBALARI AÇIKLANDI
Elemelerde tüm karşılaşmalar tamamlanırken, play-off torbaları da resmen netleşti. Türkiye, FIFA sıralaması ve performansı gereği 1. torbada yer alıyor.