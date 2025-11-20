Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!

PODCAST CANLI YAYIN

2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Futbol Takımımız, İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladığı Avrupa elemelerinin ardından play-off turuna kaldı. Bizim Çocuklar'ın yeni rakibi İsviçre'de belli oluyor. Birbirinden güçlü ülkeler ay yıldızlıları bekliyor. İşte kura çekimi öncesi son durum ve muhtemel rakiplerimiz... Kura çekimini de canlı olarak takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Son olarak 2002 Dünya Kupası'nda boy gösteren Milli takımımızda yeni hedef Amerika. 2026'daki turnuvada yer almak isteyen Vincenzo Montella ve öğrencileri, E grubunu ikinci sırada bitirerek play-off turuna yükseldi ve rakibini bekliyor.

Türkiye gruptaki son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı (REUTERS)Türkiye gruptaki son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı (REUTERS)

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu 13 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off biletini resmen cebine koydu. İspanya deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından tüm gruplarda maçlar sona erdi ve play-off torbaları kesinleşti. Millilerimizin olası rakipleri de netleşmiş durumda.

Kura çekimi 15.00'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız Avrupa elemelerini ikinci sırada tamamladı (AA)A Milli Futbol Takımımız Avrupa elemelerini ikinci sırada tamamladı (AA)

PLAY-OFF TORBALARI AÇIKLANDI

Elemelerde tüm karşılaşmalar tamamlanırken, play-off torbaları da resmen netleşti. Türkiye, FIFA sıralaması ve performansı gereği 1. torbada yer alıyor.

Bizim Çocuklar play-off turundaki ilk maçını evinde oynayacak (DHA)Bizim Çocuklar play-off turundaki ilk maçını evinde oynayacak (DHA)

1. TORBA
Türkiye – İtalya – Ukrayna – Danimarka

Deniz Gül milli forma ile ilk golünü İspanya'ya attı (DHA)Deniz Gül milli forma ile ilk golünü İspanya'ya attı (DHA)

2. TORBA
Galler – Polonya – Çekya – Slovakya

İspanya grupta sadece Türkiye'den gol yedi (REUTERS)İspanya grupta sadece Türkiye'den gol yedi (REUTERS)

3. TORBA
Arnavutluk – İrlanda – Kosova – Bosna-Hersek

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

4. TORBA
Kuzey Makedonya – İsveç – Romanya – Kuzey İrlanda

Merih Demiral ve Deniz Gül (AA)8Merih Demiral ve Deniz Gül (AA)8

GRUPTA İKİNCİ OLDU

E Grubu'nun son haftasında İspanya ile 2-2 berabere kalan Türkiye, topladığı 13 puanla grubu ikinci sırada bitirdi. Ay-yıldızlılar böylece Mart 2026'da oynanacak play-off etabına katılma hakkını kazandı. Milliler 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grubun en iyi ikinci performanslarından birini sergiledi.

Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu (İHA)Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu (İHA)

İLK MAÇ TÜRKİYE'DE OYNANACAK

Yarı finallerde seri başı takımlar, yani 1. ve 2. torbadakiler, iç sahada oynayacak. Bu nedenle ilk maç Türkiye'de oynanacak.

Final maçlarının ev sahipliği ise kura ile belirlenecek.

Deniz Gül (AA)Deniz Gül (AA)

EŞLEŞME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Toplam 16 takım, 4'erli 4 gruba ayrılacak. Her grupta torbalardan gelen takım, 4. torbadaki bir ülke ile torbadaki takım ise 3. torbadaki bir ülke ile
eşleşecek.

26 Mart 2026'da tek maç usulü yarı final ve 31 Mart 2026'da ise tek maç usulü final oynanacak. Yarı finali kazananlar finale yükselecek. Finali kazanan takımlar ise Dünya Kupası bileti alacak.

Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCUMillilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU

