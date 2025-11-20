Kanarya'dan 6'da 6! Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk etti. Derbiden galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla ev sahib ekip oldu.
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
Kanarya 6'da 6 yapma başarısı gösterip yoluna namağlup devam etti. Sarı kırmızılılar ikinci yenilgisini aldı.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Fenerbahçe Medicana 22-25 Galatasaray Daikin
3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-23 Galatasaray Daikin
4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-27 Galatasaray Daikin
Netice Seti: Fenerbahçe Medicana 15-11 Galatasaray Daikin
Sarı lacivertliler bir sonraki maçında Aydın BB'ye konuk olurken Cimbom ise Nilüfer Belediye'yi ağırlayacak.