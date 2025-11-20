Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Fenerbahçe'deki tavrını sürdürdü
Benfica, Portekiz Kupası’nda oynayacağı Atletico karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımın teknik direktörü Jose Mourinho, gündeme gelen transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında Beşiktaş'ta forma giyen ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Rafa Silva'nın gündeme gelmesi üzerine Mourinho'dan net bir açıklama geldi. Portekizli teknik adam, Benfica'nın Rafa Silva ile ilgilendiğine yönelik haberleri yanıtladı.
"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"
Mourinho, başka kulüplerin futbolcuları hakkında konuşamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?""Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda