Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması! Fenerbahçe'deki tavrını sürdürdü

Rafa Silva (AA)

"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"

Mourinho, başka kulüplerin futbolcuları hakkında konuşamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"