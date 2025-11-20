Beşiktaş'ın Jadon Sancho aşkı alevlendi! Transferde flaş detay

Manchester United'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Sancho, İngiltere'de kalmayı tercih etse de beklediğini bulamadı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 8 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.
DÜZENLİ FORMA ARAYIŞI TRANSFERİ TETİKLİYOR
Önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nı da düşünen Jadon Sancho, kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Bu beklentisi, Beşiktaş'ın transfer planlarıyla örtüşüyor.
BEŞİKTAŞ'IN STRATEJİSİ NET
Siyah-beyazlılar, yaz döneminde sonuçlanmayan transferi kış döneminde bitirmeyi hedefliyor. Yönetim, oyuncunun şartlarını araştırırken kiralama formülü masadaki güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.