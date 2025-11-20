PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Jadon Sancho aşkı alevlendi! Transferde flaş detay

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak mutlu sona ulaşamadığı Jadon Sancho için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Manchester United'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Sancho, İngiltere'de kalmayı tercih etse de beklediğini bulamadı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 8 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

Jadon Sancho (EPA)Jadon Sancho (EPA)

DÜZENLİ FORMA ARAYIŞI TRANSFERİ TETİKLİYOR

Önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nı da düşünen Jadon Sancho, kariyerini yeniden yükselişe geçirmek için düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Bu beklentisi, Beşiktaş'ın transfer planlarıyla örtüşüyor.

Jadon Sancho (EPA)Jadon Sancho (EPA)

BEŞİKTAŞ'IN STRATEJİSİ NET

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde sonuçlanmayan transferi kış döneminde bitirmeyi hedefliyor. Yönetim, oyuncunun şartlarını araştırırken kiralama formülü masadaki güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Jadon Sancho (REUTERS)Jadon Sancho (REUTERS)

SANCHO'NUN İSTANBUL ZİYARETİ İDDİALARI ALEVLENDİRDİ

Jadon Sancho'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi, transfer iddialarını daha da güçlendirdi. İngiliz yıldızın ziyareti sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada oyuncuya yoğun ilgi gösterdi.

Jadon Sancho (EPA)Jadon Sancho (EPA)

GÖRÜŞMELER KISA SÜREDE BAŞLAYABİLİR

Beşiktaş'ın, Sancho'nun Aston Villa'daki durumunu ve Manchester United'ın beklentilerini değerlendirerek resmi temaslara kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor.

