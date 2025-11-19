Beşiktaş'ta "Rafa" ağrısı sürüyor! Flaş açıklama

Açıklamada Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadığı bildirildi.

Son idmana ağrıları sebebiyle çıkmayan Rafa Silva ile ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva 'nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Rafa Silva

TEDAVİ UYGULANACAK

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir. Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir. Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."