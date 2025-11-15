PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncunun "futbolu bırakmak istediğini" söylediğini ancak daha sonra ayrılmak için baskı yaptığını açıklayarak, hem menajerinin kulübü “tehdit ettiğini” hem de Silva’nın idmanlara çıkmayı reddettiğini duyurdu. Adalı, "Beşiktaş’ın şartlarını kabul etmeyen gidemez, gerekirse sözleşme sonuna kadar oturturuz” derken; Yalçın, "Kimseye göstermediğim toleransı ona gösterdim ama artık konu idari boyutta" ifadelerini kullandı. Adalı ayrıca, Rafa Silva’nın Türkiye’de başka bir takıma kesinlikle gidemeyeceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Adalı ve Yalçın takımın yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın kulüpten ayrılmak istediğini belirterek olay açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Rafa Silva geçen sezon maç başına 87 dakika süre aldı. Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Rafa ile yaptığım görüşmede 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi.

"ONA BORCUMUZ YOK"
Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok.

"ONA ÖZEL DAVRANDIK"
Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

"MENAJERİNDEN KOMİK BİR TEKLİF GELDİ"
Rafa devre arasına kadar talebimiz için olumlu adım atmadı. Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir! Menajeri '3 Milyon Euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi! Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler!

"BONSERVİSİNİ GETİRİRSE GİDER YOKSA SÖZLEŞMESİ BİTENE KADAR OTURUR"
Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider! İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez! Beşiktaş'ın maaş tasarrufuna da ihtiyacı yoktur! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur. Devre arasında hocamızın istediği transferleri yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın!"

SERGEN YALÇIN: RAFA SILVA'YI ÇOK İDARE ETTİM

Beşiktaş Teknik Diretörü Sergen Yalçın ise şunları söyledi:
"Milli arada Serkan Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Olay bugünün olayı değil. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim. gerçekleri anlatma durumunda kaldım, anlatacağım.

"ARROYO DA RAFA İLE BENZER ŞEYLERİ SÖYLEDİ"
Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı.

"İDMANLARA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİ"
Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi.

"OLAY BENDEN ÇIKTI VE İDARİ BİR KONU HALİNE GELDİ"
Bu olaylar olduktan sonra ekibime 'Rafa'ya karışmayın' dedim. Oynamak istemediğini söyledikten sonra olay benden çıktı ve idari bir konu haline geldi. Bunu başkana söyledim. Rafa vitesi 5'e attı, çözebilecek durumum kalmadı.

"KAPIMIZ AÇIK"
Rafa Silva'ya kapımız açık gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum ama iletişimi kapattı! Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Bugün Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Biz de bugün varız, yarın yokuz.

"RAFA'NIN MENAJERİ KULÜBÜ TEHDİT ETTİ"
Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş... Rafa Silva'nın da, Sergen Yalçın'ın da yeri dolar... Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyuncular bile sorabilirsiniz.

"BEN ETO'O İLE ÇALIŞTIM"
Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Samuel Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı. Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten bu sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobing uyguluyormuşum... Mobing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor.

BAŞKA TÜRK TAKIMINA GİDEMEZ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın başka bir Türk takımına gidemeyeceğini belirterek, "Türkiye'de başka hiçbir takımda oynayamaz. Oynayacaksa Beşiktaş'ta oynayacak" dedi.

