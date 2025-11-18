PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Kulübünün yanıtı belli oldu

Galatasaray’ın Atalanta forması giyen Ademola Lookman için devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde, İtalya’dan çok daha çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan medyasının haberine göre sarı-kırmızılılar, Serie A’nın yıldız ismi Rafael Leao’yu transfer listesine ekledi.

Haberde, Galatasaray teknik heyetinin Portekizli kanat oyuncusunu çok beğendiği ve olası fırsat transferleri içerisinde değerlendirdiği belirtildi. Leao'nun hızı, bire birde etkili oyunu ve skora katkı potansiyelinin özellikle dikkat çektiği aktarıldı.

MILAN KAPIYI KAPATTI

Öte yandan iddialara göre Milan yönetimi, 26 yaşındaki yıldızı ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmıyor. İtalyan devi, takımın hücum planında kilit rol oynayan Leao'nun satışını düşünmüyor. Ayrıca Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle herhangi bir resmi temas kurmadığı da vurgulandı.

LEAO AYRILIĞA KARŞI

İtalyan basını, Rafael Leao'nun da şu anda tamamen Milan'a odaklandığını ve ocak ayında bir ayrılık düşünmediğini yazdı. Portekizli futbolcunun, Milano'da hem sportif açıdan hem de kişisel olarak mutlu olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan formasıyla bu sezona etkileyici bir başlangıç yapan Rafael Leao, çıktığı 8 maçta 5 gol ve 1 asist üreterek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!

