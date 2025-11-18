Galatasaray'dan flaş transfer atağı! Kulübünün yanıtı belli oldu

Haberde, Galatasaray teknik heyetinin Portekizli kanat oyuncusunu çok beğendiği ve olası fırsat transferleri içerisinde değerlendirdiği belirtildi. Leao'nun hızı, bire birde etkili oyunu ve skora katkı potansiyelinin özellikle dikkat çektiği aktarıldı.

Öte yandan iddialara göre Milan yönetimi, 26 yaşındaki yıldızı ara transfer döneminde bırakmaya sıcak bakmıyor. İtalyan devi, takımın hücum planında kilit rol oynayan Leao'nun satışını düşünmüyor. Ayrıca Galatasaray 'ın oyuncunun menajeriyle herhangi bir resmi temas kurmadığı da vurgulandı.

Rafael Leao (EPA)

LEAO AYRILIĞA KARŞI

İtalyan basını, Rafael Leao'nun da şu anda tamamen Milan'a odaklandığını ve ocak ayında bir ayrılık düşünmediğini yazdı. Portekizli futbolcunun, Milano'da hem sportif açıdan hem de kişisel olarak mutlu olduğu ifade edildi.