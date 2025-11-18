Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!

Kadrosuna yaz aylarında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray'da ocak ayı için temaslar devam ediyor. Cimbom'un gündeminde flaş bir ismin olduğu öne sürüldü.
STOPER KARARI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlamaya hazırlanırken, savunma hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle gözler Davinson Sanchez'in yanındaki isme çevrildi.
SAVUNMADA CİDDİ EKSİKLER VAR
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları teknik heyetin planlamasını zorlaştırıyor. Öte yandan Metehan Baltacı'nın bahis soruşturması kapsamında aldığı 9 aylık hak mahrumiyeti cezası da eldeki seçenekleri iyice azalttı. Bu tablo sonrası Gençlerbirliği karşısında Davinson Sanchez'in yanında kimin görev alacağı büyük merak konusu oldu.