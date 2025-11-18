PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, dünya devinin yıldızını kadrosuna katabilir. İşte detaylar...

Kadrosuna yaz aylarında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray'da ocak ayı için temaslar devam ediyor. Cimbom'un gündeminde flaş bir ismin olduğu öne sürüldü.

STOPER KARARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlamaya hazırlanırken, savunma hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle gözler Davinson Sanchez'in yanındaki isme çevrildi.

SAVUNMADA CİDDİ EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları teknik heyetin planlamasını zorlaştırıyor. Öte yandan Metehan Baltacı'nın bahis soruşturması kapsamında aldığı 9 aylık hak mahrumiyeti cezası da eldeki seçenekleri iyice azalttı. Bu tablo sonrası Gençlerbirliği karşısında Davinson Sanchez'in yanında kimin görev alacağı büyük merak konusu oldu.

LEMINA VE ARDA ÜNYAY HAZIR BEKLİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un önünde iki alternatif bulunuyor: Lemina ve Arda Ünyay. Sezonun önemli bölümünde orta sahada değerlendirilen Lemina'nın stoperde görev yapma ihtimali gündeme gelirken, bir diğer seçenek ise genç savunmacı Arda Ünyay.

GENÇ FUTBOLCU İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca iki maçta şans bulan Arda Ünyay toplamda 33 dakika sahada kaldı. Genç oyuncunun fiziksel olarak hazır durumda olduğu ve teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Gençlerbirliği karşılaşması, Arda Ünyay için dikkat çeken bir sınav niteliği taşıyabilir.

OKAN BURUK KARARINI MAÇ GÜNÜ VERECEK

Savunmadaki eksikler nedeniyle kritik bir tercih yapması beklenen Okan Buruk'un son antrenmanların ardından kararını maç günü netleştireceği ifade ediliyor. Galatasaray'da hedef, tüm zorluklara rağmen sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki yerini korumak.

REKOR BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENDİ

Üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Galatasaray, dördüncü kez mutlu sona ulaşmak adına başladığı döneme alev gibi girdi. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda 150 milyon euro civarında ücret ödedi.

OSIMHEN KADRODA TUTULDU

Galatasaray'ın bu sezon renklerine bağladığı en spekteküler isim Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız için Napoli ile yapılan görüşmeler sonrasında 75 milyon euroya anlaşma sağlandı.

GOLLERE DEVAM EDİYOR

Sarı kırmızılıların dev yıldızı, çıktığı 12 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı. 808 dakika sahada kalıp takımının en önemli figürlerinden biri olmayı başardı.

SAKATLIĞI NETLEŞTİ

Nijeryalı golcünün Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giyemeyeceği bildirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'daki oynanacak olan U.S Gilloise ve ligde 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisini kaçırma olasılığının da yüksek olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Galatasaray için yine çok önemli olan 5 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco deplasmanında da Osimhen'in olmama ihtimali keyifleri iyice kaçırdı.

Yapılacak kontroller sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süresinin netleşmesi bekleniyor.

SINGO'YA DEV BONSERVİS

Teknik direktör Okan Buruk'un en çok beğendiği oyuncular arasında bulunan Wilfried Singo da uzun uğraşlar sonrasında kadroya katıldı. Fildişili futbolcu için kulübü Monaco'ya 30 milyon euro ödendi.

UĞURCAN ÇAKIR TRABZONSPOR'DAN ALINDI

Sarı kırmızılıların en çarpıcı transferlerinden biri de Uğurcan Çakır oldu. Trabzonspor'un milli file bekçisi için 27.5 milyon euro + KDV ödeneceği açıklandı.

KALEDE GÜVEN VERDİ

Deneyimli kaleci, formasını giymeye başladıktan sonra kısa süre içerisinde takımına adapte oldu ve kendine güvenenleri mahcup etmedi. Çıktığı 16 karşılaşmada 12 gol yedi ve 8 maçta kalesini rakiplere kapattı.

KADROYA BİR SÜPER YILDIZ DAHA

Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi önemli oyunculara sahip olan Galatasaray, kadrosuna Leroy Sane takviyesi de yaptı. Alman süper star, sezona sıkıntılı giriş yapsa da ritim tutmayı başardı.

CITY'DEN İLKAY TAKVİYESİ

Orta sahaya maestro takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da çare İlkay Gündoğan oldu. Alman asıllı Türk yıldızın transferiyle birlikte formasyonda büyük bir rahatlık yaşandı. Ancak başına gelen sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahalardan uzak durumda.

MECBURİ SATIN ALMALAR YAPILDI

Galatasaray, geçen sezon mecburi satın alma maddesiyle kiraladığı Przemyslaw Frankowski ve Ismail Jakobs için Lens ve Monaco'ya da ödeme yaptı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR BREZİLYALI YILDIZI SOSYAL MEDYADA HAREKETE GEÇİRDİ

Brezilya ile Senegal arasında oynanan hazırlık maçının ardından yaşanan görüntüler, Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yarattı. Brezilyalı yıldız Rodrygo'nun sarı-kırmızılıların futbolcusu Ismail Jakobs ile forma değiştirip sosyal medyada takipleşmesi dikkat çekti.

FORMA DEĞİŞİMİ VE TAKİPLEŞME GÜNDEME OTURDU

Londra'daki mücadelede Brezilya, Senegal'i 2-0 mağlup ederken maç sonu ortaya çıkan görüntüler taraftarları hareketlendirdi. Karşılaşmanın ardından Rodrygo, Galatasaraylı Ismail Jakobs ile formasını değiştirip sosyal medya üzerinden takibe başladı. Bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarların Brezilyalı yıldızı mesaj yağmuruna tutmasına neden oldu.

"COME TO GALATASARAY" MESAJLARI YAĞDI

Takipleşme sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altını "Come to Galatasaray" yorumlarıyla doldurdu. Taraftarların yoğun ilgisi, Brezilyalı yıldızın adının yeniden Galatasaray transfer gündemine taşınmasına yol açtı.

RODRYGO'NUN GEÇMİŞTE GALATASARAY SÖZLERİ

Rodrygo'nun Galatasaray'a dair sözleri de yeniden gündeme geldi. Brezilyalı futbolcu, 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda kariyerinde kendisini en çok etkileyen deplasman atmosferinin Galatasaray taraftarı olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın yeniden hatırlanması, sarı-kırmızılı taraftarları daha da umutlandırdı.

GALATASARAY TRANSFERDE TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefini zirve olarak belirleyen Galatasaray, yaz döneminde ilgilendiği yıldız isimler için yeniden devreye giriyor. Yönetim, sezon başında kadroya katmak istediği bazı dünya yıldızlarıyla temaslarını sürdürüyor. Rodrygo'nun ismi ise sosyal medya hareketliliği sonrası tekrar gündeme geldi.

Galatasaray'ın ileriye dönük transfer stratejisinde Brezilyalı yıldızların özel bir yeri olduğu bilinirken, taraftarın Rodrygo'ya gösterdiği yoğun ilgi yönetimin de dikkatini çekmiş durumda. Ancak Real Madrid'in oyuncuyla ilgili planları nedeniyle sürecin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

CİMBOM'DA HEDEF HEM LİG HEM AVRUPA BAŞARISI

Sezonun en güçlü kadrolarından birine sahip olan sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde ileri turları hedefliyor. Transfer çalışmaları da bu doğrultuda hız kesmeden sürüyor.

BREZİLYA'DAN DÜNYA FUTBOLUNA UZANAN YOLCULUK

Rodrygo Silva de Goes, 9 Ocak 2001'de Brezilya'nın Osasco kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü kulüplerinden Santos'un altyapısında başladı. Neymar gibi dünya yıldızlarını yetiştiren Santos Akademisi'nde kısa sürede dikkat çekerek A takıma yükseldi.

Santos formasıyla adını geniş kitlelere duyuran Rodrygo, henüz 17 yaşındayken gösterdiği yetenekle Avrupa devlerinin radarına girdi.

REAL MADRİD'E REKOR TRANSFER

Real Madrid, 2019 yılında Brezilyalı yıldızı 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, Rodrygo'yu o dönem dünyanın en pahalı genç futbolcularından biri haline getirdi.

İspanyol temsilcisiyle 2 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 2 Süper Kupa, FIFA Uluslararası Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

