Alcaraz sakatlığı nedeniyle Davis Kupası'ndan çekildi





Alcaraz, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bologna'daki Davis Kupası finallerinde, İspanya takımında yer alamayacağımı açıklamaktan çok üzüntü duyuyorum. Sağ hamstringimde ödem var ve tıbbi tavsiyeye göre oynamamam gerekiyor. İspanya için oynamanın dünyadaki en büyük şey olduğunu her zaman söyledim ve kupa için savaşmaya yardımcı olabildiğim için çok heyecanlıydım. Eve sakat bir şekilde dönüyorum." ifadelerini kullandı.



2025 Davis Kupası finalleri, 18-23 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirilecek.

