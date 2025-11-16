PODCAST CANLI YAYIN

Karim Adeyemi'ye muşta ve elektroşok silahı cezası

Borussia Dortmund’un genç yıldızı Karim Adeyemi, yasa dışı sayılan muşta ve elektroşok silahı taşıdığı gerekçesiyle 450 bin avro para cezasına çarptırıldı. Alman medyasının aktardığı bilgilere göre 23 yaşındaki futbolcu, cezayı 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödeyecek.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesinde yer alan haberde, Adeyemi'nin şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunduğu ve bu olay nedeniyle milli takım nezdinde herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

