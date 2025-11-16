Ademola Lookman teklifini açıkladılar! Galatasaray transferde kararlı

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman'a yıllık net 9 milyon euro içeren çarpıcı bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin kabul edilmesi halinde Nijeryalı futbolcu Süper Lig'in en çok kazanan isimlerinden biri olacak.
Haberde Lookman'ın da bu maaş paketine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
ATALANTA'YA 40 MİLYON EURO SINIRINDA TEKLİF
Galatasaray'ın yalnızca oyuncuya değil, kulübü Atalanta'ya da güçlü bir teklifle gitmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif sunacak.
Atalanta, yaz transfer döneminde Inter'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve o dönemde 50 milyon euro talep etmişti. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer sürecinde zorlu bir pazarlıkla karşılaşması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA
28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 10 resmi maça çıkarken yalnızca 1 gol attı. Teknik direktör değişikliği ve sistemsel uyum sorunları nedeniyle oyuncunun performansında düşüş yaşandığı ifade ediliyor.