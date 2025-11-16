PODCAST CANLI YAYIN

Ademola Lookman teklifini açıkladılar! Galatasaray transferde kararlı

Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği belirtilen Ademola Lookman için İtalya’dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına ocak ayında büyük bir operasyon başlatacağı öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Ademola Lookman teklifini açıkladılar! Galatasaray transferde kararlı

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman'a yıllık net 9 milyon euro içeren çarpıcı bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin kabul edilmesi halinde Nijeryalı futbolcu Süper Lig'in en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Haberde Lookman'ın da bu maaş paketine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Ademola Lookman (EPA)Ademola Lookman (EPA)

ATALANTA'YA 40 MİLYON EURO SINIRINDA TEKLİF

Galatasaray'ın yalnızca oyuncuya değil, kulübü Atalanta'ya da güçlü bir teklifle gitmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif sunacak.

Atalanta, yaz transfer döneminde Inter'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve o dönemde 50 milyon euro talep etmişti. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer sürecinde zorlu bir pazarlıkla karşılaşması bekleniyor.

Ademola Lookman (REUTERS)Ademola Lookman (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA

28 yaşındaki Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 10 resmi maça çıkarken yalnızca 1 gol attı. Teknik direktör değişikliği ve sistemsel uyum sorunları nedeniyle oyuncunun performansında düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

Ademola Lookman (REUTERS)Ademola Lookman (REUTERS)

TRANSFERDE KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi, Lookman transferini devre arasında bitirmek istiyor. Hem oyuncunun isteği hem de finansal olarak hazırlanan büyük teklif, sarı-kırmızılıların bu transferde iddialı olduğunun göstergesi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU