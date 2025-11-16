Ademola Lookman teklifini açıkladılar! Galatasaray transferde kararlı

Haberde Lookman'ın da bu maaş paketine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray , Ademola Lookman 'a yıllık net 9 milyon euro içeren çarpıcı bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. Bu teklifin kabul edilmesi halinde Nijeryalı futbolcu Süper Lig'in en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Ademola Lookman (EPA)

ATALANTA'YA 40 MİLYON EURO SINIRINDA TEKLİF

Galatasaray'ın yalnızca oyuncuya değil, kulübü Atalanta'ya da güçlü bir teklifle gitmeye hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservisi için yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif sunacak.

Atalanta, yaz transfer döneminde Inter'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmiş ve o dönemde 50 milyon euro talep etmişti. Bu nedenle Galatasaray'ın transfer sürecinde zorlu bir pazarlıkla karşılaşması bekleniyor.