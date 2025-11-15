Türkiye Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte turnuvaya giden yol

PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Fubtol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek ikinciliği garantiledi. Play-off bileti kapan Bizim Çocuklar'ın turnuvaya katılma rotası da belli oldu.

Giriş Tarihi:
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini cebine koydu. Bursa'da oynanan mücadelede Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı ve Chernev'in kendi kalesine attığı gol oldu. Milliler bu kritik zaferle puanını 12'ye yükseltti ve İspanya maçı öncesinde grupta ilk iki sırayı garantiledi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye, Bulgaristan zaferiyle play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off aşamasında 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekip toplam 16 takım tek maç üzerinden yarı final ve final oynayacak.

Mart 2026'da oynanacak bu etapta iki maçını kazanan ekip Dünya Kupası bileti alacak. A Milli Takım, play-off turunda kendi yolunu belirlemek için kalan son maç olan İspanya karşılaşmasına çıkacak.

Muhtemel rakiplerimiz arasında İsveç, Kuzey İrlanda, Moldova, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino, Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya ve Arnavutluk bulunuyor..

