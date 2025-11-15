Türkiye Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte turnuvaya giden yol

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini cebine koydu. Bursa'da oynanan mücadelede Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren goller Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı ve Chernev'in kendi kalesine attığı gol oldu. Milliler bu kritik zaferle puanını 12'ye yükseltti ve İspanya maçı öncesinde grupta ilk iki sırayı garantiledi.