Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız Premier Lig devinin listesinde

Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, bir YouTube kanalında Kenan Yıldız hakkında önemli bilgiler paylaştı. Genç yıldızın Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlendiğini belirten Romano, şu ifadeleri kullandı: "Premier League'in üst düzey kulüpleri Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Juventus'un oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamaması hâlinde yaz dönemi için gündemde olacak bir konu. Premier League kulüpleri oyuncuyla ilgili temas kurmaya ve durumu araştırmaya başladı." Genç futbolcunun özellikle İngiltere'den güçlü ilgi gördüğü, bu ilginin de Juventus cephesinde endişe yarattığı ifade edildi.

Kenan Yıldız (AA) JUVENTUS'TAN HAMLE: MAAŞ ARTIŞI MASADA Romano, Kenan Yıldız'ın Turin temsilcisinden ayrılmasının kolay görünmediğini de belirtti. Juventus yönetimi, genç yıldızı elinde tutmak için yoğun çaba gösteriyor. İtalyan gazeteci, bu süreci şöyle anlattı: "Juventus'un Kenan Yıldız'ı bırakmaya niyeti yok. Temsilcileriyle görüşmeler sürüyor ancak finansal konularda hâlâ bir fark bulunuyor. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor fakat Juventus için bu durum acil bir konu. Büyük kulüplerin hamle yapmasını engellemek için ona daha iyi bir maaş vermek istiyorlar."