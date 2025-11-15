PODCAST CANLI YAYIN

Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız Premier Lig devinin listesinde

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, hem Juventus forması altında hem de A Milli Takım’daki performansıyla Avrupa futbolunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen sergilediği oyun, büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.

Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, bir YouTube kanalında Kenan Yıldız hakkında önemli bilgiler paylaştı. Genç yıldızın Avrupa'nın birçok kulübü tarafından izlendiğini belirten Romano, şu ifadeleri kullandı:

"Premier League'in üst düzey kulüpleri Kenan Yıldız'ı yakından takip ediyor. Juventus'un oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamaması hâlinde yaz dönemi için gündemde olacak bir konu. Premier League kulüpleri oyuncuyla ilgili temas kurmaya ve durumu araştırmaya başladı."

Genç futbolcunun özellikle İngiltere'den güçlü ilgi gördüğü, bu ilginin de Juventus cephesinde endişe yarattığı ifade edildi.

JUVENTUS'TAN HAMLE: MAAŞ ARTIŞI MASADA

Romano, Kenan Yıldız'ın Turin temsilcisinden ayrılmasının kolay görünmediğini de belirtti. Juventus yönetimi, genç yıldızı elinde tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

İtalyan gazeteci, bu süreci şöyle anlattı:

"Juventus'un Kenan Yıldız'ı bırakmaya niyeti yok. Temsilcileriyle görüşmeler sürüyor ancak finansal konularda hâlâ bir fark bulunuyor. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor fakat Juventus için bu durum acil bir konu. Büyük kulüplerin hamle yapmasını engellemek için ona daha iyi bir maaş vermek istiyorlar."

PARLAYAN KARİYERİ İLGİYİ ARTIRIYOR

Kenan Yıldız, Juventus'ta her geçen hafta daha fazla süre alıyor ve performansıyla takımın önemli parçalarından biri haline geliyor. A Milli Takım'daki etkili görüntüsü de genç yıldızı Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.

Juventus'un sözleşme yenileme konusunda elini çabuk tutması beklenirken, Kenan'ın geleceği Avrupa transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

