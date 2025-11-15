Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak

SZYMANSKI SAKATLANDI
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Polonya, evinde Hollanda'yı konuk etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Szymanski, karşılaşmanın 13. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kendisini yere bıraktı. Teknik ekip ve sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yıldız isim oyundan alındı.
Yerini Bartosz Kapustka'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, maçın geri kalanında forma giyemedi.
SAKATLIĞIN CİDDİYETİ BELLİ DEĞİL
Fenerbahçe cephesinin endişeyle takip ettiği sakatlığın ciddiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polonya Milli Takımı'nın sağlık ekibinden gelecek rapor, oyuncunun sahalara dönüş sürecini netleştirecek.
Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen form grafiğinde önemli rol oynayan Szymanski'nin durumunun kısa süre içinde belli olması bekleniyor.
LİSTE NETLEŞİYOR
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken gözler hem yapılacak takviyelere hem de ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, kadro istikrarını sağlamak ve mali yapıyı güçlendirmek amacıyla göndermek istediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime iletti. Sarı-lacivertlilerde ayrılık listesi giderek netleşiyor.