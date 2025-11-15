PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için Real Madrid ve Bayern Münih'in yıldızlarını listesine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak

SZYMANSKI SAKATLANDI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Polonya, evinde Hollanda'yı konuk etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Szymanski, karşılaşmanın 13. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kendisini yere bıraktı. Teknik ekip ve sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yıldız isim oyundan alındı.

Yerini Bartosz Kapustka'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, maçın geri kalanında forma giyemedi.

SAKATLIĞIN CİDDİYETİ BELLİ DEĞİL

Fenerbahçe cephesinin endişeyle takip ettiği sakatlığın ciddiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polonya Milli Takımı'nın sağlık ekibinden gelecek rapor, oyuncunun sahalara dönüş sürecini netleştirecek.

Fenerbahçe'nin son dönemde yükselen form grafiğinde önemli rol oynayan Szymanski'nin durumunun kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

LİSTE NETLEŞİYOR

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken gözler hem yapılacak takviyelere hem de ayrılacak oyunculara çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, kadro istikrarını sağlamak ve mali yapıyı güçlendirmek amacıyla göndermek istediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime iletti. Sarı-lacivertlilerde ayrılık listesi giderek netleşiyor.

TEDESCO'DAN KESKİN KARAR

Göreve geldiğinden bu yana önemli bir ivme yakalayan Domenico Tedesco, takımın form durumunu artırırken aynı zamanda kadro planlamasını da yeniden şekillendiriyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile puan farkını 1'e indirmesi sonrası şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi ancak Tedesco'nun hedefi ikinci yarıda daha kompakt ve daha verimli bir kadro oluşturmak. Bu doğrultuda bazı oyuncuların ayrılığı kaçınılmaz görünüyor.

EN-NESYRI VE SZYMANSKI İÇİN AYRILIK SİNYALİ

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de en çok konuşulan iki isim, Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski oldu. Sezon başından bu yana tartışılan performanslarıyla gündeme gelen iki oyuncu için kulübe teklifler gelmeye başladı. Szymanski'nin Bundesliga ekipleri tarafından takip edildiği, En-Nesyri için ise Suudi Arabistan kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi. Yönetim, uygun bonservis bedeli gelmesi halinde bu iki yıldızla yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

KADRO DIŞINDAKİLERİN DURUMU DA BELİRLENECEK

Fenerbahçe'de ayrılık planlamasında kadro dışı kalan isimler de yer alıyor. Teknik ekip tarafından düşünülmeyen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Her iki futbolcunun da sezonun geri kalanında kadroda yer alma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Yönetim, bu oyuncular için de teklifler değerlendirilecek.

TOPLAM 8 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-lacivertlilerin devre arası öncesi hedefi, toplam 8 oyuncuyla yolları ayırarak hem maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlamak hem de yeni transferler için kaynak yaratmak. Tedesco'nun hazırladığı kapsamlı rapor doğrultusunda bazı yabancı oyuncuların da listeye eklenebileceği belirtiliyor. Yönetim, gelecek tekliflere göre bu planı şekillendirecek.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine güçlü ve esnek bir kadroyla girmek isterken yapılacak ayrılıkların sezonun ikinci yarısındaki şampiyonluk hedefini doğrudan etkileyeceği düşünülüyor. Sarı-lacivertlilerde hareketli günler kapıda.

ASTON VILLA RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA

İngiliz basınından gelen haberlere göre Aston Villa, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Premier Lig temsilcisinin, 24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu için resmi teklifi devre arasında sunacağı öğrenildi. Kulübün uzun süredir Oosterwolde'yi izlediği ve performansından etkilendiği kaydediliyor.

FENERBAHÇE'NİN TUTUMU NETLEŞİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, sportif ve ekonomik dengeyi göz önünde bulundurarak gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Yönetim, Oosterwolde için tatmin edici seviyede bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Kulübün, özellikle yüksek bonservis potansiyeli taşıyan oyuncular için gelen tekliflere açık olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, fizik gücü, hızı ve savunmadaki istikrarıyla teknik heyetin değişilmez isimlerinden biri haline geldi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlamasında önemli bir yer tutuyordu.

DEVRE ARASI TRAFİĞİ YOĞUN GEÇECEK

Aston Villa'nın resmi adımı atması halinde Fenerbahçe'nin masadaki teklifleri titizlikle değerlendirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yoğun bir ara transfer dönemine hazırlanması, hem takviyeler hem de olası ayrılıkların sıcak gündem oluşturması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN RÜDIGER HAMLESİ

Ocak ayı yaklaşırken ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

OOSTERWOLDE SATILIRSA SIRADA O VAR

Fenerbahçe'de son haftalarda art arda gelen galibiyetlerin ardından transfer planlaması da hız kazandı. Yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, eksik görülen noktalar için alternatifleri belirlerken en kritik ihtiyacın savunma hattında olduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde'nin satışı konuşulmaya başlandı. Hollandalı futbolcuya özellikle İngiltere'den ilgi olduğu bilinirken, Fenerbahçe yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde satışı değerlendirmeye hazır.

Oosterwolde'nin ayrılması durumunda ise sarı-lacivertliler çok konuşulacak bir isme yönelecek: Real Madrid'in 32 yaşındaki yıldızı Antonio Rüdiger. Yönetimin, tecrübeli savunmacı için devre arasında temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

TEDESCO ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜÇLÜ BİR STOPER İSTİYOR

Teknik direktör Tedesco'nun şampiyonluk yarışında savunma hattını daha da sağlamlaştırmak istediği ve Rüdiger'in profilini çok beğendiği ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun gerek liderlik özelliği gerekse üst düzey tecrübesi, Fenerbahçe'nin planlarında önemli bir yer tutuyor.

Ancak transferin mali boyutunun oldukça yüksek olacağı vurgulanırken, Rüdiger'in Real Madrid'deki durumu ve ocak ayına kadar olan süreç belirleyici olacak.

YÖNETİM TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, Hollandalı savunmacı Oosterwolde'ye gelecek yüksek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Beklenen şartların oluşması halinde ayrılığın gerçekleşebileceği, bu durumda sarı-lacivertlilerin Rüdiger için resmi adımları hızla atacağı kaydediliyor.

RÜDIGER KİMDİR?

Alman stoper Antonio Rüdiger, 3 Mart 1993'te Berlin'de dünyaya geldi. Futbola genç yaşta başlayan oyuncu, ilk profesyonel adımlarını VfB Stuttgart çatısı altında attı. Almanya'da gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Rüdiger, kariyerinin yükselişini AS Roma'da sürdürdü. İtalya'daki başarılı dönem, onu uluslararası seviyede tanınan bir savunmacı haline getirdi.

Roma'daki etkili görüntüsü sonrası 2017 yazında Chelsea'ye transfer olan Rüdiger, İngiliz temsilcisinde geçirdiği dönemde hem Premier League'de hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi. Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşaması kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı. 2022'de sözleşmesini tamamlayarak Real Madrid'e katılan deneyimli futbolcu, İspanyol devinde de savunmanın değişmez isimlerden biri oldu.

Almanya A Milli Takımı'na ilk kez 2014 yılında davet edilen Rüdiger, uluslararası arenada uzun süredir forma giyiyor. 2017'deki FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan kadro içinde yer alarak milli takım seviyesinde önemli bir başarıya imza attı. Sahip olduğu atletizm, sert ikili mücadele stili, yüksek konsantrasyon ve hava toplarındaki hakimiyet, onu modern savunma anlayışının güçlü temsilcilerinden biri yapıyor.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri kariyeri boyunca istikrarlı bir grafik sergileyen Rüdiger, Real Madrid formasıyla hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede performans sunmayı sürdürüyor. Kulüp kariyerindeki başarıları ve milli takımda elde ettiği deneyim, onu Avrupa'nın en güvenilir savunmacıları arasında konumlandırıyor.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Alman yıldızın kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Kupa, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya La Liga, 1 FIFA Kıtalararası şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Konfederasyon Kupası bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF LEON GORETZKA: TEDESCO'DAN ORTA SAHAYA DEV TAKVİYE İSTEĞİ

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde devre arası planlamasına odaklanmış durumda. Teknik direktörün raporu doğrultusunda orta sahaya yapılacak takviye için hedef netleşti: Leon Goretzka.

YÖNETİM HAZIRLIKTA

İtalyan basınından Leggo'nun haberine göre Fenerbahçe, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka için girişimlere başladı. Tedesco'nun özellikle istediği yıldız orta saha, listede ilk sıraya yazıldı. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında Alman yıldız için resmi adımı atması bekleniyor.

COMOLLI İLE TRANSFER YARIŞI

Fenerbahçe'nin Goretzka transferindeki en önemli rakibinin, eski sportif direktör Damien Comolli olduğu belirtiliyor. Şu anda Juventus'un CEO'su olarak görev yapan Comolli'nin, Bayern Münih'e yaklaşık 10 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. İtalyan devinin ocak ayında süreci hızlı sonuçlandırmak istediği de haberde yer aldı.

ALMAN YILDIZIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Goretzka, toplam 786 dakika süre aldı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Hem fizik gücü hem iki yönlü orta saha performansıyla dikkat çeken Goretzka'nın, sözleşme durumunun da transferi cazip hale getirdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE AGRESİF POLİTİKAYA HAZIRLANIYOR

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Goretzka için fagresif bir transfer stratejisi izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim, Tedesco'nun orta sahadaki kalite ve derinlik talebine yanıt vermek istiyor. Olası transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, sezonun geri kalanında şampiyonluk yarışında önemli bir güç kazanmış olacak.

Fenerbahçe'de performansını her geçen sezon bir adım ileri taşıyan Jayden Oosterwolde için dikkat çekici bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarına girdi.

