Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak

Fenerbahçe Yönetimi, sportif ve ekonomik dengeyi göz önünde bulundurarak gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Yönetim, Oosterwolde için tatmin edici seviyede bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Kulübün, özellikle yüksek bonservis potansiyeli taşıyan oyuncular için gelen tekliflere açık olduğu biliniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, fizik gücü, hızı ve savunmadaki istikrarıyla teknik heyetin değişilmez isimlerinden biri haline geldi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Fenerbahçe 'nin uzun vadeli planlamasında önemli bir yer tutuyordu.

Aston Villa'nın resmi adımı atması halinde Fenerbahçe 'nin masadaki teklifleri titizlikle değerlendirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yoğun bir ara transfer dönemine hazırlanması, hem takviyeler hem de olası ayrılıkların sıcak gündem oluşturması bekleniyor.

Ocak ayı yaklaşırken ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe , kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

OOSTERWOLDE SATILIRSA SIRADA O VAR

Fenerbahçe'de son haftalarda art arda gelen galibiyetlerin ardından transfer planlaması da hız kazandı. Yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, eksik görülen noktalar için alternatifleri belirlerken en kritik ihtiyacın savunma hattında olduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde'nin satışı konuşulmaya başlandı. Hollandalı futbolcuya özellikle İngiltere'den ilgi olduğu bilinirken, Fenerbahçe yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde satışı değerlendirmeye hazır.

Oosterwolde'nin ayrılması durumunda ise sarı-lacivertliler çok konuşulacak bir isme yönelecek: Real Madrid'in 32 yaşındaki yıldızı Antonio Rüdiger. Yönetimin, tecrübeli savunmacı için devre arasında temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.