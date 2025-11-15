Domenico Tedesco'nun prensi İsmail Yüksek!

Ancak Domenico Tedesco 'nun takımın başına geçmesiyle birlikte dengeler değişti. Yeni oyun sistemi, İsmail'in dinamizmini ve iki yönlü oyun becerisini daha değerli kıldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçın 11'ine ilk 11'de başlayarak önemli bir rol üstlendi.

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan İsmail Yüksek , 30 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergilemişti. O dönem teknik direktör Jose Mourinho, orta sahada Sofyan Amrabat'ı bir adım önde görmüş ve Faslı yıldızı daha fazla oynatmıştı.

Tedesco'nun sisteminde hem savunma hem hücum geçişlerinde aktif rol alan İsmail, takımın enerjisini yukarı çeken isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe 'nin toplu ve topsuz oyundaki dönüşümünde İsmail Yüksek belirleyici karakterlerden biri oldu. Orta sahadaki pres gücü, top kapma becerisi ve hızlı atağa çıkışı organize etmesiyle dikkat çeken milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın oyun akışında kritik katkılar sunuyor.

İsmail Yüksek (İHA)

YÜKSELEN GRAFİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de form grafiğini sürekli geliştiren 26 yaşındaki oyuncu, hem milli takımda hem kulüp takımında yükselişini sürdürüyor. Teknik ekip, oyuncunun fiziksel ve mental olarak çok iyi bir seviyede olduğunu değerlendirmeye devam ediyor.

İsmail Yüksek'in performansı, sarı-lacivertli takımın orta sahadaki en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.