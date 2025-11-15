PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'nun prensi İsmail Yüksek!

Fenerbahçe’nin milli yıldızı İsmail Yüksek, son dönemde ortaya koyduğu performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini toplamaya devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha, Domenico Tedesco’nun oyun planının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan İsmail Yüksek, 30 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergilemişti. O dönem teknik direktör Jose Mourinho, orta sahada Sofyan Amrabat'ı bir adım önde görmüş ve Faslı yıldızı daha fazla oynatmıştı.

Ancak Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte dengeler değişti. Yeni oyun sistemi, İsmail'in dinamizmini ve iki yönlü oyun becerisini daha değerli kıldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçın 11'ine ilk 11'de başlayarak önemli bir rol üstlendi.

ORTA SAHADA ANA MOTOR GÜCÜ

Fenerbahçe'nin toplu ve topsuz oyundaki dönüşümünde İsmail Yüksek belirleyici karakterlerden biri oldu. Orta sahadaki pres gücü, top kapma becerisi ve hızlı atağa çıkışı organize etmesiyle dikkat çeken milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın oyun akışında kritik katkılar sunuyor.

Tedesco'nun sisteminde hem savunma hem hücum geçişlerinde aktif rol alan İsmail, takımın enerjisini yukarı çeken isimlerin başında geliyor.

YÜKSELEN GRAFİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de form grafiğini sürekli geliştiren 26 yaşındaki oyuncu, hem milli takımda hem kulüp takımında yükselişini sürdürüyor. Teknik ekip, oyuncunun fiziksel ve mental olarak çok iyi bir seviyede olduğunu değerlendirmeye devam ediyor.

İsmail Yüksek'in performansı, sarı-lacivertli takımın orta sahadaki en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

