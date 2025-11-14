(Kaynak: AA)

AVRUPA KUPALARINDA 886. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 886. sınavına çıkmaya hazırlanıyor.

Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadıkları 885 müsabakada 497 galibiyet elde ederken 388 kez rakiplerine mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan beri mücadele ettiği EuroLeague'de ise 638. maçına çıkacak olan Efes, organizasyonda geride kalan 637 karşılaşmada 340 galibiyet ve 297 mağlubiyetlik performans sergiledi.