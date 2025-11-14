PODCAST CANLI YAYIN

Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? Antalya’da EuroLeague sahnesi

Anadolu Efes, EuroLeague’de sezonun 4. çift maç haftasını Antalya’da noktalarken, sahne kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Almanya temsilcisi Bayern Münih karşısına üç maçtır süren mağlubiyet serisine son verme hedefiyle çıkacak. Peki Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir?

Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? Antalya’da EuroLeague sahnesi

EuroLeague'in tarihinde ilk kez 20 takımla oynanan bu sezonda dördüncü çift maç haftası geride kalırken tempo düşmeden devam ediyor. 10. haftayı yenilgiyle kapatan Anadolu Efes, toplamda 7. mağlubiyetini almış durumda. Lacivert-Beyazlı ekip, üst üste gelen üç yenilginin ardından moral depolamak ve haftayı galibiyetle bitirmek amacıyla parkeye çıkacak. İşte Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maç bilgileri…

Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta?

Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 14 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı canlı nereden izlenir?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AVRUPA KUPALARINDA 886. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 886. sınavına çıkmaya hazırlanıyor.

Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadıkları 885 müsabakada 497 galibiyet elde ederken 388 kez rakiplerine mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan beri mücadele ettiği EuroLeague'de ise 638. maçına çıkacak olan Efes, organizasyonda geride kalan 637 karşılaşmada 340 galibiyet ve 297 mağlubiyetlik performans sergiledi.

