EuroLeague'in tarihinde ilk kez 20 takımla oynanan bu sezonda dördüncü çift maç haftası geride kalırken tempo düşmeden devam ediyor. 10. haftayı yenilgiyle kapatan Anadolu Efes, toplamda 7. mağlubiyetini almış durumda. Lacivert-Beyazlı ekip, üst üste gelen üç yenilginin ardından moral depolamak ve haftayı galibiyetle bitirmek amacıyla parkeye çıkacak. İşte Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maç bilgileri…
Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta?
Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 14 Kasım Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.
Anadolu Efes - Bayern Münih basketbol maçı canlı nereden izlenir?
Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.