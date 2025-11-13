Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye-Azerbaycan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk heyecanının doruğa çıktığı turnuvada, Kadın Milli Voleybol Takımımız güçlü rakibi Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. Taraftarlar, Türkiye'nin madalya mücadelesini heyecanla takip ederken, dev karşılaşmanın tüm detayları sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir?

(Kaynak: AA)

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın final heyecanında Kadın Milli Takımımız, 13 Kasım 2025'te saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu kritik mücadeleden galip ayrılan taraf, altın madalyanın sahibi olarak büyük bir zafer sevinci yaşayacak.