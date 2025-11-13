PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye-Azerbaycan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın Milli Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, final mücadelesinde güçlü rakibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde, “Türkiye–Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları sporseverlerin gündeminde. İşte maç bilgisi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir? Türkiye-Azerbaycan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk heyecanının doruğa çıktığı turnuvada, Kadın Milli Voleybol Takımımız güçlü rakibi Azerbaycan karşısında sahaya çıkacak. Taraftarlar, Türkiye'nin madalya mücadelesini heyecanla takip ederken, dev karşılaşmanın tüm detayları sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı canlı nereden izlenir?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın final heyecanında Kadın Milli Takımımız, 13 Kasım 2025'te saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu kritik mücadeleden galip ayrılan taraf, altın madalyanın sahibi olarak büyük bir zafer sevinci yaşayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Azerbaycan arasında oynanacak voleybol final mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

(Kaynak: TFF)(Kaynak: TFF)

Kadın Milli Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar:

Maç: Türkiye 3-0 Afganistan

Maç: Türkiye 3-0 İran

Maç: Türkiye 3-0 Azerbaycan

Maç: Türkiye 3-0 Tacikistan

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Takasbank
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Türk Telekom
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek
Kasım indirimlerine mikroskop! Tüketiciye tuzak kurana ceza yağacak
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Siyonist basının iddiasına Beyaz Saray'dan cevap
Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var
Emekliye refah payıyla eşit zam formülü!
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev