Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.
Kanarya, İsrail temsilcisini 74-68 yenerek 6'ıncı galibiyetini aldı.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir sonraki maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 13-13
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 27-28
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 54-47
FİLİSTİN'E DESTEK VERİLDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu randevuda dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin'e destek verdi. Sarı lacivertliler, Filistin atkılarıyla İsrail ekibine karşı tribünlerde yer aldı.