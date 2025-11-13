PODCAST CANLI YAYIN

Kanarya'dan İsrail'e tokat! Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv: 74-68 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, Almanya'da Hapoel Tel Aviv ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, rakibini 74-68 yendi. Kanarya bu sezon 6. kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

Kanarya, İsrail temsilcisini 74-68 yenerek 6'ıncı galibiyetini aldı.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir sonraki maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe bir sonraki maçında Partizan ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe bir sonraki maçında Partizan ile karşılaşacak (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 13-13
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 27-28
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV: 54-47

Fenerbahçeli taraftarlar Filistin'e destek verdi (AA)Fenerbahçeli taraftarlar Filistin'e destek verdi (AA)

FİLİSTİN'E DESTEK VERİLDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu randevuda dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin'e destek verdi. Sarı lacivertliler, Filistin atkılarıyla İsrail ekibine karşı tribünlerde yer aldı.

