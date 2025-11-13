PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Yıldız futbolcu listede

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlılar, Brezilya’nın Internacional takımında forma giyen stoper Vitao ile ilgileniyor.

Haberde, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için yalnızca Beşiktaş'ın değil, Flamengo'nun da devrede olduğu aktarıldı. Ancak Vitao'nun, kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği nedeniyle siyah-beyazlıların bu yarışta avantajlı olabileceği ifade edildi.

ESPN'in haberine göre Internacional'in, Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunmacıyı ocak ayında satmayı planladığı öne sürüldü. Kulübün, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Kadrosunda stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Vitao transferinde somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, özellikle fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın bu transfer hamlesi, devre arası döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olabilir.

