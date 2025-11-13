Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Yıldız futbolcu listede

Haberde, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için yalnızca Beşiktaş'ın değil, Flamengo'nun da devrede olduğu aktarıldı. Ancak Vitao'nun, kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği nedeniyle siyah-beyazlıların bu yarışta avantajlı olabileceği ifade edildi.

SATIŞA AÇIKLAR

ESPN'in haberine göre Internacional'in, Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunmacıyı ocak ayında satmayı planladığı öne sürüldü. Kulübün, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

STOPER ARAYAN BEŞİKTAŞ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Kadrosunda stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Vitao transferinde somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, özellikle fizik gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın bu transfer hamlesi, devre arası döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olabilir.