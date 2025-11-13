Altın madalya Sultanlar'ın! Türkiye - Azerbaycan: 3-0 | MAÇ SONUCU

Final mücadelesinde baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, rakibine set vermeden karşılaşmayı kazanarak İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki ikinci altın madalyasını elde etti.

Takımımız hem hücumda hem savunmada gösterdiği disiplinli oyunla tribünlerden büyük alkış aldı.

SET SONUÇLARI NET ÜSTÜNLÜĞÜ GÖSTERDİ

Karşılaşmada Milli Takımımız'ın setlerdeki üstünlüğü dikkat çekti:

1. Set: 25-14

2. Set: 25-10

3. Set: 25-18

Üç sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Milliler, finali adeta domine ederek altın madalyaya uzandı.