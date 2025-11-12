Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi gerginliği





ÖZBEK: "BÖYLE KONUŞMAYIN!"



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara yönelik eleştiriler sonrası "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.



"KÜFÜR MÜ EDİYORUM?"



Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" şeklinde konuştu.