PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi gerginliği

Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu toplantısında futbolculara eleştiriler üzerine tartışma yaşandı. Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara yönelik eleştiriler sonrası "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Barış Alper ve Icardi gerginliği
Galatasaray Kulübü'nün Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye tepkiler sırasında tartışma yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyelerinden Turcan Bolayır "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim. Bunun takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım." dedi.

"BARIŞ ALPER'İ GÖNDERİN!"

Sözlerine devam eden Turcan Bolayır "Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim." şeklinde konuştu.



ÖZBEK: "BÖYLE KONUŞMAYIN!"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbolculara yönelik eleştiriler sonrası "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi.

"KÜFÜR MÜ EDİYORUM?"

Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır "Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. 'İsim verme, isim verme' yani isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?" şeklinde konuştu.

Galatasarayda Saraya Rus kancası!Galatasarayda Saraya Rus kancası!
Galatasaray'da Sara'ya Rus kancası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Hangi konular masada?
Takasbank
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!