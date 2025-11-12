Galatasaray'da Sara'ya Rus kancası!

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Rus kulüplerinin radarına girdi. Bu sezonki performansı tartışılan 26 yaşındaki futbolcu için devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın orta sahadaki Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Ligi'nden bazı takımların 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu sezon performansı nedeniyle eleştirilen yıldız futbolcu için devre arasında Sarı-Kırmızılı takıma teklifler gelebileceği de gelen haberler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 862 dakika sahada kalan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray yönetiminin olası bir teklif gelmesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un kararına göre hareket edeceği de gelen haberler arasında.

