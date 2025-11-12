Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı!

Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı 28 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarıan tam gaz devam ediyor.



Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, aranın ardından, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etme arzusunda.



Sarı lacivertlilerde bir diğer yandan ise flaş transfer hareketliliği bulunuyor.





ALVAREZ İÇİN DEV PAZARLIK



Fenerbahçe yönetimi, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak transfer edilen Edson Alvarez'in bonservisini almak için kolları sıvadı.



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı orta saha, hem teknik ekibin hem de yönetimin gözüne girmeyi başardı.



TEDESCO ÇOK BEĞENİYOR



Son oynanan Kayserispor maçında 4 kilit pas atarak bu alanda takımının Fred ile birlikte en iyi ismi olan başarılı oyuncu, hocası tarafından da çok beğenildiği aktarıldı.