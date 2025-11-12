PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Edson Alvarez kararı!

West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'den memnun olan Fenerbahçe, 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürerek Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.


Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı 28 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarıan tam gaz devam ediyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, aranın ardından, galibiyet serisine kaldığı yerden devam etme arzusunda.

Sarı lacivertlilerde bir diğer yandan ise flaş transfer hareketliliği bulunuyor.



ALVAREZ İÇİN DEV PAZARLIK

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak transfer edilen Edson Alvarez'in bonservisini almak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı orta saha, hem teknik ekibin hem de yönetimin gözüne girmeyi başardı.

TEDESCO ÇOK BEĞENİYOR

Son oynanan Kayserispor maçında 4 kilit pas atarak bu alanda takımının Fred ile birlikte en iyi ismi olan başarılı oyuncu, hocası tarafından da çok beğenildiği aktarıldı.

