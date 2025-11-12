Cenk Tosun'a sürpriz talip!

Domenico Tedesco ile beraber Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı da kazanan Fenerbahçe , lider Galatasaray ile aradaki farkı 1 puana kadar indirdi. Zirvedeki puan farkının kapanmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda tekrardan iddialı hale gelen sarı-lacivertliler, devre arasında yapılacak transferlerle 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.





Kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olurken, yapılacak hamleler de netleşecek.



Bu doğrultuda kadro dışı kalan isimler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibi Kocaelispor'un golcü futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.