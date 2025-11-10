Milan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Ocak ayında kapıyı çalacaklar

Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Luka Modric'in yerini doldurmak için arayışa girdi. Kırmızı-siyahlılar, jenerasyon geçişini takım dengesini bozmadan yapabilecek, liderlik vasıflarına sahip bir isim arıyor. Fichajes'in haberine göre Milano temsilcisi, bu profil için Nicolo Zaniolo'yu listenin ilk sırasına yazdı.
Haberde, Milan yönetiminin Zaniolo'nun "Modric'in doğal halefi" olabileceğine inandığı vurgulandı. İtalyan ekibi, genç yıldızın teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücumda yaratıcılığı ile orta sahada yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞME PLANI
Zaniolo'nun bonservisi halen Galatasaray'da bulunuyor. Milan'ın, oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 ila 12 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı öğrenildi. Haberde, Udinese'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmadan önce doğrudan Galatasaray ile görüşmeyi planladığı ifade edildi.
Bu hamlenin, devre arası transfer döneminde gerçekleşebileceği ve Milan'ın hızlı davranarak anlaşmayı erkenden bitirmek istediği belirtildi.
UDINESE PERFORMANSI MİLAN'I ETKİLEDİ
Sezon başında kiralık olarak Udinese'ye transfer olan Zaniolo, İtalya'da kısa sürede formunu buldu. Bu sezon ligde 14 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 677 dakika süre alan Zaniolo, hücum hattındaki etkinliği ve sorumluluk almasıyla dikkat çekti.
Udinese teknik heyeti, oyuncunun gelişiminden memnun olsa da Milan'ın ilgisinin artması transferin seyrini değiştirebilir.