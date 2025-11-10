Milan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Ocak ayında kapıyı çalacaklar

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig devi Galatasaray’da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Udinese’ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalya’da yeniden gündemin zirvesine oturdu. İtalyan basınına göre, Serie A devi Milan, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Luka Modric'in yerini doldurmak için arayışa girdi. Kırmızı-siyahlılar, jenerasyon geçişini takım dengesini bozmadan yapabilecek, liderlik vasıflarına sahip bir isim arıyor. Fichajes'in haberine göre Milano temsilcisi, bu profil için Nicolo Zaniolo'yu listenin ilk sırasına yazdı.

Haberde, Milan yönetiminin Zaniolo'nun "Modric'in doğal halefi" olabileceğine inandığı vurgulandı. İtalyan ekibi, genç yıldızın teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücumda yaratıcılığı ile orta sahada yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞME PLANI

Zaniolo'nun bonservisi halen Galatasaray'da bulunuyor. Milan'ın, oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 ila 12 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı öğrenildi. Haberde, Udinese'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmadan önce doğrudan Galatasaray ile görüşmeyi planladığı ifade edildi.

Bu hamlenin, devre arası transfer döneminde gerçekleşebileceği ve Milan'ın hızlı davranarak anlaşmayı erkenden bitirmek istediği belirtildi.

UDINESE PERFORMANSI MİLAN'I ETKİLEDİ

Sezon başında kiralık olarak Udinese'ye transfer olan Zaniolo, İtalya'da kısa sürede formunu buldu. Bu sezon ligde 14 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 677 dakika süre alan Zaniolo, hücum hattındaki etkinliği ve sorumluluk almasıyla dikkat çekti.

Udinese teknik heyeti, oyuncunun gelişiminden memnun olsa da Milan'ın ilgisinin artması transferin seyrini değiştirebilir.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında Roma'dan transfer etmişti. Zaniolo, Türkiye macerasında hem yeteneği hem de karakteriyle dikkat çekmiş, ardından Serie A'ya kiralık olarak dönmüştü.

MILAN HIZLI DAVRANMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Milan, Zaniolo transferinde süreci hızlandırmayı planlıyor. Galatasaray cephesi ise oyuncunun sözleşmesindeki şartları koruyarak yüksek bir bonservis bedeli talep edecek. Milan'ın 10-12 milyon euro aralığındaki teklifinin, Galatasaray'ın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

