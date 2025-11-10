Milan'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca! Ocak ayında kapıyı çalacaklar

Milan, 40 yaşına gelen ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Luka Modric'in yerini doldurmak için arayışa girdi. Kırmızı-siyahlılar, jenerasyon geçişini takım dengesini bozmadan yapabilecek, liderlik vasıflarına sahip bir isim arıyor. Fichajes'in haberine göre Milano temsilcisi, bu profil için Nicolo Zaniolo'yu listenin ilk sırasına yazdı.

Haberde, Milan yönetiminin Zaniolo'nun "Modric'in doğal halefi" olabileceğine inandığı vurgulandı. İtalyan ekibi, genç yıldızın teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücumda yaratıcılığı ile orta sahada yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.