Atletico Madrid satıldı

LaLiga’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, kulüp tarihinin en büyük yönetim değişimlerinden birine imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin çoğunluk hissesi, Apollo Sports Capital adlı yatırım fonuna devredildi. Bu dev satışın ardından Apollo Sports Capital, kulübün en büyük ve en yetkili paydaşı konumuna geldi.

Uzun süredir şirket modeliyle yönetilen Atletico Madrid'de, hisselerin %65.98'ini elinde bulunduran Atletico HoldCo, kontrol hakkını Apollo Sports Capital'e devretme kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni ortaklığın kulübün finansal gücünü artıracağı ve küresel büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

SATIŞ 2026'DA TAMAMLANACAK

Açıklamaya göre, hisse devir işlemlerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu sürecin sonunda Apollo Sports Capital, kulübün finansal ve idari kararlarında ana belirleyici konumuna geçecek. Ancak anlaşmanın finansal detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, satışın toplam değerinin 700 milyon euroyu aşabileceği tahmin ediliyor.

MEVCUT YÖNETİM GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin ile kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun görevlerine devam edeceği açıklandı. Kulüp yetkilileri, yeni yatırım yapısının mevcut yönetim kadrosunun deneyimiyle birleşerek istikrarı koruyacağı mesajını verdi.

KULÜP TARİHİNDE YENİ DÖNEM

Apollo Sports Capital'in devreye girmesiyle birlikte Atletico Madrid, dünya futbolunda finansal yatırım fonları tarafından yönetilen elit kulüpler arasına katıldı. Uzmanlara göre bu adım, kulübün marka değerini uluslararası ölçekte büyütme potansiyeline sahip. Yeni dönemde Atletico'nun hem LaLiga'da hem Avrupa sahnesinde daha güçlü bir ekonomik yapıyla rekabet etmesi bekleniyor.

ATLETICO MADRİD'DE GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ

Atletico Madrid, 2026 yılı itibarıyla Apollo Sports Capital kontrolüne geçecek. Bu tarihi anlaşma, kulübün hem finansal hem yönetimsel yapısında yeni bir sayfa açacak. Başkan Enrique Cerezo ve CEO Miguel Angel Gil Marin, görevlerini sürdürürken; yatırım fonunun kulüp politikalarına nasıl yön vereceği futbol dünyasında merakla bekleniyor.

