Pavel Nedved'den Fatih Terim açıklaması! "İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz"

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yeniden gündemde. Türk futbolunun efsane isminin bu kez adı Çekya Milli Takımı ile anılıyor. İddialar kısa sürede Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, Çekya cephesinden ilk açıklama geldi. Sportif direktör Pavel Nedved, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz sezon Al-Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim, o günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmıyor. Uzun süredir futbola dönmesi beklenen deneyimli teknik adamın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Terim, bir süredir Çekya Futbol Federasyonu ile temas halinde. Çek basınında yer alan haberlere göre, Pavel Nedved'in Terim'i milli takımın başında görmek istediği öne sürüldü.

Bu iddianın en dikkat çekici yönü, Nedved'in daha önce Al-Shabab döneminde Fatih Terim ile kısa süreli bir çalışma ilişkisi kurmuş olması. Efsane futbolcunun, o dönemden etkilendiği ve Terim'in liderlik anlayışını milli takıma taşıyabileceğine inandığı ifade edildi.

NEDVED'DEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Çekya Milli Takımı Sportif Direktörü Pavel Nedved, gündemi sarsan iddialarla ilgili ilk kez konuştu. 13 Kasım'da San Marino ile hazırlık maçı, 17 Kasım'da ise Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri maçına çıkacak olan Çekya'da gözler, teknik direktör konusuna çevrilmişti.

Basın toplantısında "Fatih Terim, milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusuna Nedved; "Bu sorunun yeri bugün ve burası değil. Jaroslav Köstl burada ve kiminle iletişime geçtiğimiz ya da geçmediğimiz konusunda spekülasyon yapmak doğru olmaz. Milli takımda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Maçları izliyorsunuz, ama bir şeyleri düzeltmek için her zaman çok az fırsatımız oluyor. Şu anda maçlarımız çok kritik ve odak noktamız bu olmalı." yanıtını verdi.

'ELEMELERİN SONUNA KADAR BEKLEYELİM'

Basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine Nedved şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Şimdi başka şeyleri tartışmak doğru değil. Elemelerin sonuna kadar bekleyelim, sonra oturup konuşabiliriz. Takımın son kamptan farklı bir görünüme sahip olmasını istiyoruz. Önümüzde bir final var ve bunu değerlendirmek için bolca zamanımız olacak. Her şeyin nasıl gittiğini konuşup nasıl ilerleyeceğimize dair plan yapacağız. Hiçbir şeye zorlanmıyoruz."

