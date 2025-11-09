Galatasaray'ın Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Kocaeli'de sahneye çıkıyor. Ajax'ı devirerek Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 3 yapan Cimbom, Süper Lig'de de yoluna kayıpsız devam etmek ve puan farkını korumak veya artırmak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Kocaelispor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette, geride kalan 40 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Kocaelispor kazandı.
9 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Galatasaray bu maçlarda 76 gol atarken, Kocaelispor 38 golle karşılık verdi.
Wilfried Singo (AA)
KOCAELİ'DEKİ MAÇLAR
İki ekip, Süper Lig tarihinde Kocaeli'de 21. kez karşılaşıyor. Ev sahibi Kocaelispor bu maçların 2'sini kazandı, 12'sini Galatasaray galibiyetle tamamladı. 6 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Kocaeli'de oynanan maçlarda Galatasaray 30, Kocaelispor 12 gol kaydetti.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 3 yaptı (AA)
GALATASARAY SON 6 DEPLASMANI KAZANDI
Galatasaray, ligde Kocaelispor'a konuk olduğu son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 1999-2008 yılları arasında oynanan bu karşılaşmalarda rakibini iki kez 4-1, iki kez 2-1, birer kez de 1-0 ve 2-0'lık skorlarla yendi.
Gabriel Sara (AA)
41 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda en son 16 Aralık 1984'te 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 15 lig maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, 41 yıldır Kocaeli deplasmanında yenilmiyor.
Leroy Sane (AA)
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kocaelispor karşısındaki en farklı galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı. Kocaelispor ise 1995-1996 sezonunda 4-0'lık sonuçla en farklı galibiyetini elde etti.
İki takım arasında 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 5-4'lük karşılaşma, rekabet tarihinin en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)
HAFTAYA LİDER GİRDİ
Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan topladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda.
Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puanda.
Victor Osimhen (AA)
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan, Kocaelispor karşısında forma giyemiyor. Kasık fıtığı yaşayan Yunus ile arka adalesinde zorlanma bulunan İlkay, kadroda yer alamıyor.
Lucas Torreira (AA)
TORREIRA CEZA SINIRINDA
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yarın sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.
Galatasaray Kocaelispor'u da devirerek kayıpsız devam etmek istiyor (AA)
AJAX GALİBİYETİ MORAL OLDU
Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle 9 puana ulaşan Aslan, haftayı 9. sırada tamamladı.
Ajax galibiyeti Galatasaray'a moral verdi (AA)
19 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray bu süreçte 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 47 gol atıp 7 gol yedi.
Leroy Sane (AA)
9 DIŞ SAHA GALİBİYETİ
Galatasaray, ligdeki son 9 deplasman maçını kazandı. Bu süreçte 23 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Lucas Torreira (AA)
EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, geride kalan 11 haftada 25 gol atarak ligin en golcü takımı, 5 gol yiyerek en az gol yiyen ekip oldu. Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen 3'er, Yunus Akgün 2 golle katkı verdi. Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan birer gol atarken, bir gol de rakip oyuncudan geldi.
Roland Sallai (AA)
OSIMHEN DURDURULAMIYOR
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2 ve Göztepe'ye 1 gol atan golcü oyuncu, sadece Trabzonspor karşısında skor üretemedi.
Abdülkerim Bardakcı (AA)
SANE VE EREN DEPLASMANIN KRALLARI
Son haftaların formda isimleri Leroy Sane ve Eren Elmalı, deplasman maçlarında 3'er gol kaydederek dikkat çekti.
Victor Osimhen (AA)
SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yıllarca kaptanlık yaptığı eski takımı Galatasaray'a karşı 4. kez teknik direktör olarak sahaya çıkıyor. Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında 3 kez Galatasaray'a rakip olan İnan, bu maçlarda puan alamamıştı.