Leroy Sane (AA) 9 DIŞ SAHA GALİBİYETİ Galatasaray, ligdeki son 9 deplasman maçını kazandı. Bu süreçte 23 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Lucas Torreira (AA) EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM Galatasaray, geride kalan 11 haftada 25 gol atarak ligin en golcü takımı, 5 gol yiyerek en az gol yiyen ekip oldu. Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen 3'er, Yunus Akgün 2 golle katkı verdi. Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan birer gol atarken, bir gol de rakip oyuncudan geldi.

Roland Sallai (AA) OSIMHEN DURDURULAMIYOR Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2 ve Göztepe'ye 1 gol atan golcü oyuncu, sadece Trabzonspor karşısında skor üretemedi.