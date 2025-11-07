Lindhout’un eski hatası yeniden gündemde! Fenerbahçe’ye verilmeyen penaltı olayı dejavu yarattı

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi. Plzenli futbolcunun Jhon Duran'ı ceza sahasında şortundan çektiği açıkça görülmesine rağmen, pozisyonu ekran başında izleyen Lindhout oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.

Allard Lindhout (Takvim Foto Arşiv) 3 YIL ÖNCE DE AYNI HATA Milliyet'in haberine göre, Allard Lindhout bundan üç yıl önce Hollanda Ligi'nde benzer bir pozisyonda aynı kararı vermiş ve maç sonrasında hatasını kabul etmişti. Utrecht forması giyen Willem Janssen'in, ceza sahası içinde Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrılmıştı. Hollandalı hakem, Janssen'in Openda'yı tuttuğunu ve ardından yere yatırdığını gösteren tekrar görüntüsünü izlemesine rağmen herhangi bir ihlal olmadığına karar vermişti.