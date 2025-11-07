PODCAST CANLI YAYIN

Lindhout’un eski hatası yeniden gündemde! Fenerbahçe’ye verilmeyen penaltı olayı dejavu yarattı

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de, VAR uyarısına rağmen verilmeyen penaltının yankıları sürüyor. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout’un, 3 yıl önce de benzer bir hata yaptığı ve sonrasında özür dilediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, son dakikalarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırdı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR uyarısına rağmen pozisyonu penaltı olarak değerlendirmedi.

Plzenli futbolcunun Jhon Duran'ı ceza sahasında şortundan çektiği açıkça görülmesine rağmen, pozisyonu ekran başında izleyen Lindhout oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.

3 YIL ÖNCE DE AYNI HATA

Milliyet'in haberine göre, Allard Lindhout bundan üç yıl önce Hollanda Ligi'nde benzer bir pozisyonda aynı kararı vermiş ve maç sonrasında hatasını kabul etmişti.

Utrecht forması giyen Willem Janssen'in, ceza sahası içinde Vitesse'den Lois Openda'ya yaptığı faulün ardından Lindhout, VAR tarafından monitöre bakması için çağrılmıştı.

Hollandalı hakem, Janssen'in Openda'yı tuttuğunu ve ardından yere yatırdığını gösteren tekrar görüntüsünü izlemesine rağmen herhangi bir ihlal olmadığına karar vermişti.

LINDHOUT: "VİTESSE'NİN PENALTISINI ATLADIM"

Karşılaşma sonrası röportaj veren Allard Lindhout, verdiği kararın hatalı olduğunu itiraf etmişti. Deneyimli hakem, Vitesse'nin penaltısını atladığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Düşünmek gereken birkaç şey var. Sahada kendi gözlemleriniz var. Benim bakış açıma göre, Openda da oyuncuyu tutuyor. Ama bu taraftan gelen görüntülere şimdi tekrar baktığımda, Janssen'in hareketi açık, yani penaltı."

