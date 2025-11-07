Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"

İLKER YAĞCIOĞLU: ÇEKYA'DA İSTEDİĞİNİ ALDI Fenerbahçe Viktoria Plzen karşısına derbi galibiyetinin ardından sahaya dört farklı isimle çıktı. Yapılan değişikliklerin tamamı hücum hattında olunca, açıkçası maça başlamadan önce "Fenerbahçe hücumda zorlanabilir" diye düşündüm. Nitekim öyle de oldu. İlk 45 dakikada Sarı-Lacivertliler rakip kaleye yalnızca iki kez gidebildi. Bunlardan biri sağ bek Samedo'nun bindirmesiyle, diğeri ise En-Nesyri'nin girdiği pozisyondu.

Ancak Faslı golcünün müsait durumda yaptığı vuruş gerçekten çok kötüydü.

Takımın hücum üretkenliği düşük, temposu ise oldukça yavaştı. İkinci yarının hemen başında yapılan değişiklikler oyunun seyrini biraz olsun değiştirdi.

En net pozisyon Jhon Duran'ın bireysel becerisiyle geldi. Kalitesini bir kez daha gösterdi. Genç oyuncunun o pozisyondaki hazırlığı, neden bu takıma ihtiyaç duyulduğunu adeta kanıtladı.

Arkasında rakip varken topu koruyuşu, pozisyonu hazırlayışı ve bitiriciliğe yaklaşımı, En-Nesyri'nin yapmakta zorlandığı işleri ne kadar iyi yapabileceğini gösterdi. Duran, form tuttuğunda bu takımın ilk 11'inde olmalı. Gelelim Oğuz'a… Dün akşam onu dikkatle izledim ama açıkçası performansını beğenmedim. Özgüveni düşük, kararları kararsızdı. Şu anda ilk 11 için çok hazır görünmüyor. Talisca ikinci yarıda daha iyi oynadı. Takımın yaptığı atakları kurguladı. Teknik Direktör Tedesco, bu maçta kazanmayı değil, kaybetmemeyi önceleyen bir planla sahadaydı.

Fenerbahçe, bu yaklaşımı ile deplasmandan istediğini alarak İstanbul'a dönmeyi başardı.

MUSTAFA ÇULCU: TAM BİR SKANDAL Viktoria Plzen ligde son 3 maçını kazanmış, Avrupa Ligi'nde namağlup giden bir ekip. Ön alan baskısı ve her iki kanadı iyi kullanarak oyun kurulumu yapıyorlar. Ceza alanı içine uzun taç atışları ve kornerlerde dışarıya açtıkları toplarla gol arıyorlar.

Fenerbahçe'de Ederson kalede ve oyun kurulumunda büyük güvence. Skriniar savunmanın taşıyıcı kolunu. Talisca çok top kaybı yaptı. Tedesco'nun 60'ta yaptığı 3 değişiklik Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Taraftarlar sahaya yabancı madde atarak kulübüne çok ciddi zarar verdiklerini nasıl düşünmezler anlamış değilim! Son bölümde oynama alışkanlığını yakaladığı ilk 11 sahada olunca Fenerbahçe daha etkili oldu pozisyonlar buldu, ama golü bulamadı. Son dakika galip gelmek işten bile değildi ancak rezil hakemin skandal kararı sonrası beraberlikle yetindi.

Allard Lindhout, 38 yaşında.

UEFA'nın gelecek beklediği 1. kategori hakem buysa yandı keten helva. Bundan ancak Hollanda Eredivisie 3 hakemi olur.

UEFA bundan vazgeçmeli. Güya Hollanda'nın Makkalie ve Serdar Gözübüyük'ten sonra 3 numarası.

Geçen sezon biri Şampiyonlar Ligi 12 uluslararası maç yönetti.

Soğukkanlı oluşu avantajı. Ancak faul ve kart kalitesi rezil. 82'de Talisca'nın şutu Jemelka'nın sırtından sekti penaltı yok. 90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü.

Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadele de yok çekerek düşürdüğü için Bariz Gol Şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu UEFA'ya ve kurallara tam bir ihanettir.