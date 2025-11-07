PODCAST CANLI YAYIN

Davinson Sanchez'den eski takımına dönüş için yeşil ışık

Galatasaray’ın yıldızı Davinson Sanchez, eski takımı Ajax ile oynanan maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı futbolcu, eski takımına dönüş sinyali verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Ajax'ı Osimhen'in hat-trick'i ile 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bir dönem formasını giydiği Hollanda ekibine karşı mücadele etti.

"NEDEN OLMASIN DİYORUM"

Maç sonunda Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda'daki insanlar bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum ve bu sevgiyi almaya her zaman açığım. Sürekli 'Ajax'a ne zaman geri dönüyorsun?' diye soruyorlar. Ben de 'Neden olmasın?' diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Hayatta bu tür anlara açık olmalısın."

"İSTANBUL'DA MUTLUYUM"

Sanchez sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben Ajax'a dönme fikrine açığım. Şu anda odağım Galatasaray'da ama gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Bu cümleyi sık sık kullanırım. Bugün ailemle ve taraftarlarla İstanbul'da mutluyum. Ama iyi bildiğim bu yerde yeni anılar oluşturmak güzel olurdu. Ajax'a, kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar olacağım. Bana gösterdikleri sevgiyi asla unutmayacağım."

