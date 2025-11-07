Davinson Sanchez'den eski takımına dönüş için yeşil ışık

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Ajax'ı Osimhen'in hat-trick'i ile 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bir dönem formasını giydiği Hollanda ekibine karşı mücadele etti.

Davinson Sanchez (AA) "NEDEN OLMASIN DİYORUM" Maç sonunda Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Davinson Sanchez, şu ifadeleri kullandı: "Hollanda'daki insanlar bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum ve bu sevgiyi almaya her zaman açığım. Sürekli 'Ajax'a ne zaman geri dönüyorsun?' diye soruyorlar. Ben de 'Neden olmasın?' diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Hayatta bu tür anlara açık olmalısın."