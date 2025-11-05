Tedesco'nun Kerem'e yaptığı hareket gündem oldu!

Konuşmanın ardından Tedesco'nun, Kerem'e sarılarak moral verdiği anlar kameraya yansıdı. Ekranlara gelen bu sıcak görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Fenerbahçe taraftarları, hem disiplinli hem de oyuncularla yakın iletişim kuran Tedesco için övgü dolu yorumlar yaptı.Söz konusu video, sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Birçok taraftar hesabı görüntüyü "Aile gibi takım" ifadeleriyle paylaştı.