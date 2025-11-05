PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco'nun Kerem'e yaptığı hareket gündem oldu!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme yaparak sonrasında futbolcuya sarıldığı anlar büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Tedesco'nun Kerem'e yaptığı hareket gündem oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekibin idmanı canlı yayınlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan anlar büyük ilgi gördü.

Antrenmanın bir bölümünde Tedesco, idmanı durdurup Kerem Aktürkoğlu'nu yanına çağırdı. Milli yıldızı takımdan biraz uzağa götüren İtalyan teknik adam, kısa bir süre özel bir konuşma yaptı. Görüntülerde Kerem'in dikkatle hocasını dinlediği görüldü.

SARILDI GERİ GÖNDERDİ

Konuşmanın ardından Tedesco'nun, Kerem'e sarılarak moral verdiği anlar kameraya yansıdı. Ekranlara gelen bu sıcak görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Fenerbahçe taraftarları, hem disiplinli hem de oyuncularla yakın iletişim kuran Tedesco için övgü dolu yorumlar yaptı.

Söz konusu video, sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Birçok taraftar hesabı görüntüyü "Aile gibi takım" ifadeleriyle paylaştı.
Fenerbahçede Jhon Duran kararı!Fenerbahçede Jhon Duran kararı!
Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Kuruluş Orhan
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Borsa İstanbul
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Borsa İstanbul'da manipülatörlere kesik! Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!