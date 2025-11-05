Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile oynanan dev derbinin kahramanı olan Jhon Duran hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Kolombiyalı forvetin geleceğiyle ilgili planlamasını yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları heyecanlandırdı.


TEDESCO DURAN'A GÜVENİYOR

Takımına katkı sağlamak isteyen genç yıldız, sahada sergilediği mücadeleyle geri dönüş sinyalleri verdi. Teknik patron Tedesco'nun, 21 yaşındaki oyuncuya güvendiği gelen bilgiler arasında.

Bu doğrultuda, genç forvetin Avrupa Ligi'nde Çekya takımı Viktoria Plzen FK ile oynanacak maçta yaklaşık 30 dakika sahada kalması bekleniyor.

