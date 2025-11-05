Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları heyecanlandırdı.
TEDESCO DURAN'A GÜVENİYOR
Takımına katkı sağlamak isteyen genç yıldız, sahada sergilediği mücadeleyle geri dönüş sinyalleri verdi. Teknik patron Tedesco'nun, 21 yaşındaki oyuncuya güvendiği gelen bilgiler arasında.
Bu doğrultuda, genç forvetin Avrupa Ligi'nde Çekya takımı Viktoria Plzen FK ile oynanacak maçta yaklaşık 30 dakika sahada kalması bekleniyor.