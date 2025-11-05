NBA'de iki takımın taşınma ihtimali

NBA yönetimi, yeni takımlar ekleme planlarının yanı sıra, bazı küçük pazar takımlarının başka şehirlere taşınma olasılığını da masaya yatırıyor.



Sports Illustrated yazarı Chris Mannix'e göre, kamuoyuna açık şekilde Seattle ve Las Vegas'a genişleme planları üzerinde durulsa da, Komisyoner Adam Silver kapalı kapılar ardında bazı takımların taşınma senaryolarının da görüşüldüğünü doğruladı.



Bu kapsamda, Memphis Grizzlies ve New Orleans Pelicans kulüpleri potansiyel adaylar arasında en çok konuşulan iki franchise konumunda.