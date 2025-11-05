Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax deplasmanına çıktı.
İlk 3 maçında 6 puan toplayan Aslan, Ajax'ı 3-0 ile geçti ve puanını 9'a yükseltti.
Ev sahibi Ajax ise 4. maçlar sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı.
OSIMHEN ŞOV
Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları sırtlamaya devam etti.
81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakan Osimhen, 3 golle yıldızlaştı.
Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olurken, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.