Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!

Ev sahibi Ajax ise 4. maçlar sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı.

İlk 3 maçında 6 puan toplayan Aslan, Ajax 'ı 3-0 ile geçti ve puanını 9'a yükseltti.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. (Fotoğraf: Reuters)

OSIMHEN ŞOV

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları sırtlamaya devam etti.

81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakan Osimhen, 3 golle yıldızlaştı.

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olurken, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.