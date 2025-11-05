PODCAST CANLI YAYIN

Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti. İşte maça dair detaylar...

Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax deplasmanına çıktı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. (Fotoğraf: Reuters)Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. (Fotoğraf: Reuters)

İlk 3 maçında 6 puan toplayan Aslan, Ajax'ı 3-0 ile geçti ve puanını 9'a yükseltti.

Ev sahibi Ajax ise 4. maçlar sonunda puanla tanışamadı ve son sırada kaldı.

OSIMHEN ŞOV

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı kırmızılıları sırtlamaya devam etti.

81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakan Osimhen, 3 golle yıldızlaştı.

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olurken, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

BASTIEN'DEN ÇİFTE PENALTI

Ajax karşısında ikinci yarıda etkili olan Galatasaray, elle oynamalar nedeniyle 2 penaltı kazandı.

Penaltılarda topun başına geçen Osimhen, ağları havalandırmayı başardı.

2013'TEN SONRA İLK

Son olarak 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray, bu başarıyı yeniden tekrarladı.

İlk maçında Frankfurt'a kaybeden Aslan, daha sonra sırasıyla Liverpool, Bodo ve Ajax'ı mağlup etti.

Öte yandan Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

