PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!

Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi oldu.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetti.

Derbide 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Wilfred Ndidi oldu.



Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbide sarı-kırmızılıların golü öncesi topu kaptıran Ndidi, Fenerbahçe derbisinde de Marco Asensio'nun attığı golde İspanyol futbolcuya müdahale edemedi.

Beşiktaş'ın bonservisine 8 milyon euro ödediği Ndidi, iki derbideki performansının ardından performansıyla tepki çekti.

Beşiktaş forması altında 11 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!
Flaş Skriniar - Orkun kıyaslaması!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Kirk suikastı sonrası ABD’de 6 üst düzey isim askeri üslere taşındı!
TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok