Beşiktaş'ta Ndidi tepkisi!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetti. Derbide 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş'ta eleştirilerin bir hedefi de Wilfred Ndidi oldu.





Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbide sarı-kırmızılıların golü öncesi topu kaptıran Ndidi, Fenerbahçe derbisinde de Marco Asensio'nun attığı golde İspanyol futbolcuya müdahale edemedi.



Beşiktaş'ın bonservisine 8 milyon euro ödediği Ndidi, iki derbideki performansının ardından performansıyla tepki çekti.



Beşiktaş forması altında 11 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.